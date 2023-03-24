У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг

У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг
У Луцькому районі внаслідок пожежі сухої трави згоріли 2 господарчі будівлі і одну пошкоджено. Є потерпіла.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 8 вересня, о 11:46 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на території садового товариства «Квітневе» Луцького району горить суха трава та є загроза поширення вогню на поруч розташовані будівлі.

На місце події направлено черговий підрозділ 2 ДПРЧ з міста Луцька.

По прибуттю рятувальників площа пожежі становила близько 2 га, окрім того, внаслідок пожежі сухої трави зайнялося 2 дерев’яні господарчі будівлі та 1 металевий контейнер.

Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою водяного ствола та підручних засобів загасили займання, пожежу ліквідовано о 15:05.

Внаслідок пожежі вогнем повністю знищено 2 дерев’яні будівлі, пошкоджений металевий контейнер та знищено речі домашнього вжитку, які були в контейнері.

Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем гр. Зінаїди Г., 1957 р.н., за що на неї складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 175 КУпАП.
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг

Внаслідок пожежі жінка отримала опіки ніг, від госпіталізації вона відмовилась.
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг
У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг

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Теги: Волинь, пожежа, трава
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