У Луцькому районі через пожежу трави згоріли дві будівлі: жінка отримала опіки ніг

У Луцькому районі внаслідок пожежі сухої трави згоріли 2 господарчі будівлі і одну пошкоджено. Є потерпіла.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 8 вересня, о 11:46 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на території садового товариства «Квітневе» Луцького району горить суха трава та є загроза поширення вогню на поруч розташовані будівлі.На місце події направлено черговий підрозділ 2 ДПРЧ з міста Луцька.По прибуттю рятувальників площа пожежі становила близько 2 га, окрім того, внаслідок пожежі сухої трави зайнялося 2 дерев’яні господарчі будівлі та 1 металевий контейнер.Рятувальники, які прибули до місця виклику за допомогою водяного ствола та підручних засобів загасили займання, пожежу ліквідовано о 15:05.Внаслідок пожежі вогнем повністю знищено 2 дерев’яні будівлі, пошкоджений металевий контейнер та знищено речі домашнього вжитку, які були в контейнері.Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем гр. Зінаїди Г., 1957 р.н., за що на неї складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 175 КУпАП.Внаслідок пожежі жінка отримала опіки ніг, від госпіталізації вона відмовилась.