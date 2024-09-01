Росія захопила село Водяне на Донеччині, - DeepState

Росія захопила село Водяне на Донеччині, - DeepState
Аналітики проєкту DeepState вночі 9 вересня оновили карту, зазначивши, що росіяни захопили село Водяне на Донеччині.

Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.

"Ворог захопив Водяне та просунувся Гродівці", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби, 8 вересня, російські війська втратили на війні проти України ще 1150 солдатів убитими та пораненими. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, армія рф втратила приблизно 626 410 людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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