Росія захопила село Водяне на Донеччині, - DeepState
Сьогодні, 09:27
Аналітики проєкту DeepState вночі 9 вересня оновили карту, зазначивши, що росіяни захопили село Водяне на Донеччині.
Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.
"Ворог захопив Водяне та просунувся Гродівці", - йдеться в повідомленні.
Упродовж минулої доби, 8 вересня, російські війська втратили на війні проти України ще 1150 солдатів убитими та пораненими. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, армія рф втратила приблизно 626 410 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.
"Ворог захопив Водяне та просунувся Гродівці", - йдеться в повідомленні.
Упродовж минулої доби, 8 вересня, російські війська втратили на війні проти України ще 1150 солдатів убитими та пораненими. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, армія рф втратила приблизно 626 410 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія захопила село Водяне на Донеччині, - DeepState
Сьогодні, 09:27
Уночі ППО збила шість дронів та дві ракети
Сьогодні, 09:05
На Волині 4 радянські об’єкти позбавили статусу пам’яток історії
Сьогодні, 07:12