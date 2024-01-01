Автомобільний пункт пропуску «Ягодин» пропускатиме вдвічі більше транспорту





Це стало відомо з презентації нової схеми та дизайну пункту пропуску, передає



Як повідомив заступник міністра в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, документ показали колеги з Проєкту USAID “Економічна підтримка України”. Загалом ця програма передбачає модернізацію на українському кордоні 42 пунктів пропуску.



Оновлений дизайн “Ягодина” розробляла компанія Miyamoto Ukraine. Провести реконструкцію планується за неповний рік, завершення планується здійснити до кінця серпня 2025 року.



Це буде комплекс робіт, яким передбачено новий вантажний термінал, додаткові смуги для вантажівок, автобусів та легкових автомобілів. Також будуть зведені адміністративні та інженерні споруди.



Оновлений пункт пропуску також буде враховувати гендерно чутливі та інклюзивні елементи дизайну. Наприклад, будуть створені окремі санітарні приміщення та спеціальні зони для жінок з дітьми, людей з інвалідністю.



Окрім реконструкції самого пункту пропуску, розробляється також техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для зведення нового мосту. Його будівництво планується реалізувати через програму Євросоюзу “Connecting Europe Facility-2” (CEF-2). Розробка ТЕО має бути завершена найближчим часом.



Нагадаємо, МАПП “Ягодин – Дорогуськ” нині може оформлювати максимум 680 вантажівок. Однак цього недостатньо, спроможність слід збільшувати, оскільки потреба значно більша, особливо в експортний сезон.



“Наша мета – щоб кожна вантажівка могла планувати виїзд онлайн за кілька днів до поїздки замість тижневого очікування. Аналогічно щодо автобусів – сьогодні це близько 50 транспортних засобів, що перетинають кордон за добу. Проте попит значно більший. Реалізація представленого проєкту дозволить вдвічі збільшити пропускну здатність “Ягодина” та прямо вплине на зростання товарообігу й пасажиропотоку”, – наголосив Сергій Деркач.



За попередніми підрахунками, після реконструкції пропускна здатність для вантажівок може зрости до 1200, автобусів – до 100 та близько 1 тисячі для легкових машин на добу.

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