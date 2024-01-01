На Волині 4 радянські об’єкти позбавили статусу пам’яток історії





Про це йдеться в наказі Мінкульту, передає



Об’єкти, які позбавили статусу пам’яток історії, є прямим відголоском радянських часів. До переліку увійшли:



- Пам’ятний знак на місці бою прикордонників 3-ї Машівської прикордонної комендатури 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону в селі Зимне.



- Пам’ятник радянським прикордонникам у Нововолинську.



- Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки "громадянської й Великої Вітчизняної війни" в місті Ковель.



- Пам’ятник на честь радянських солдатів у Ковелі.



Виключення з Держреєстру означає зняття пам’яткоохоронного статусу з об'єктів, внаслідок чого їх можна буде законним способом прибрати з громадського простору населених пунктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство культури та інформаційної політики України дозволило виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток України ще 4 пам'ятки на ВолиніПро це йдеться в наказі Мінкульту, передає "Еспресо.Захід" Об’єкти, які позбавили статусу пам’яток історії, є прямим відголоском радянських часів. До переліку увійшли:- Пам’ятний знак на місці бою прикордонників 3-ї Машівської прикордонної комендатури 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону в селі Зимне.- Пам’ятник радянським прикордонникам у Нововолинську.- Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки "громадянської й Великої Вітчизняної війни" в місті Ковель.- Пам’ятник на честь радянських солдатів у Ковелі.Виключення з Держреєстру означає зняття пам’яткоохоронного статусу з об'єктів, внаслідок чого їх можна буде законним способом прибрати з громадського простору населених пунктів.

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