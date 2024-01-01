На Волині 4 радянські об’єкти позбавили статусу пам’яток історії

На Волині 4 радянські об’єкти позбавили статусу пам’яток історії
Міністерство культури та інформаційної політики України дозволило виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток України ще 4 пам'ятки на Волині

Про це йдеться в наказі Мінкульту, передає "Еспресо.Захід".

Об’єкти, які позбавили статусу пам’яток історії, є прямим відголоском радянських часів. До переліку увійшли:

- Пам’ятний знак на місці бою прикордонників 3-ї Машівської прикордонної комендатури 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону в селі Зимне.

- Пам’ятник радянським прикордонникам у Нововолинську.

- Меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки "громадянської й Великої Вітчизняної війни" в місті Ковель.

- Пам’ятник на честь радянських солдатів у Ковелі.

Виключення з Держреєстру означає зняття пам’яткоохоронного статусу з об'єктів, внаслідок чого їх можна буде законним способом прибрати з громадського простору населених пунктів.

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Теги: Мінкульт, Волинь
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