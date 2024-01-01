Долар подешевшає після вихідних: який курс НБУ встановив на 9 вересня

Національний банк знову знизив офіційний курс долара. Після вихідних гривня зміцниться на сім копійок.Про це свідчать дані на сайті регулятора.Так, на понеділок, 9 вересня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,01 гривні за один долар. Офіційний курс станом на п'ятницю становив 41,08 гривні за один долар. На готівковому ринку курс впав на 10 копійок — 41,40 гривні за долар.У понеділок офіційний курс гривні до євро становитиме 45,55. У п'ятницю, 6 вересня, офіційний курс гривні до євро становив 45,58.