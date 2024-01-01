Долар подешевшає після вихідних: який курс НБУ встановив на 9 вересня
Сьогодні, 05:15
Національний банк знову знизив офіційний курс долара. Після вихідних гривня зміцниться на сім копійок.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Так, на понеділок, 9 вересня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,01 гривні за один долар. Офіційний курс станом на п'ятницю становив 41,08 гривні за один долар. На готівковому ринку курс впав на 10 копійок — 41,40 гривні за долар.
У понеділок офіційний курс гривні до євро становитиме 45,55. У п'ятницю, 6 вересня, офіційний курс гривні до євро становив 45,58.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Так, на понеділок, 9 вересня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 41,01 гривні за один долар. Офіційний курс станом на п'ятницю становив 41,08 гривні за один долар. На готівковому ринку курс впав на 10 копійок — 41,40 гривні за долар.
У понеділок офіційний курс гривні до євро становитиме 45,55. У п'ятницю, 6 вересня, офіційний курс гривні до євро становив 45,58.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Долар подешевшає після вихідних: який курс НБУ встановив на 9 вересня
Сьогодні, 05:15
На Волині пенсіонер напав на сусідку через курку: його судили
Сьогодні, 03:07
9 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Аграрії Волині молотять сою: скільки планують зібрати
08 вересень, 23:18