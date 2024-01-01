Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9-10 вересня

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA опублікував прогноз магнітних бурь на 9-10 вересня.Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.У понеділок, 9 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким геомагнітним хвилюванням.У вівторок, 10 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає незначнтм геомагнітним хвилюванням.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.