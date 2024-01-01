Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9-10 вересня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9-10 вересня
Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA опублікував прогноз магнітних бурь на 9-10 вересня.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

9 вересня

У понеділок, 9 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким геомагнітним хвилюванням.

10 вересня

У вівторок, 10 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає незначнтм геомагнітним хвилюванням.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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