Аграрії Волині молотять сою: скільки планують зібрати





Про це розповіла Людмила Петриканин, заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку. З її слів сої в області уже зібрали 40 відсотків від посіяного.



"П’яту частину уже зібрано, непогана врожайність, як для Волині, три і одна тисячі тонн з гектара. Зараз ця культура потрібна на ринку, сіють її на експорт. В порівнянні з минулим роком усі ціни практично зросли, як на пшеницю, так і на сою, соняшник і на ріпак", — каже Людмила Петриканин.



Однією з найбільших проблем нинішніх жнив, каже фермер Анатолій Никонюк, є брак робочих рук. Каже, що забронювати усіх працівників не може, тому водіям та механізатором доводиться під час жнив працювати по 20 годин на добу.



"Мобілізували наших десь 20 механізаторів, пенсіонерів таких немає, щоб сіли на таку техніку, зараз дуже важко з кадрами", — говорить господарник.



Для механізатора Віктора Середи — це восьмі жнива. На двохсот гектарах поля, розказує чоловік, зараз збирають сою. Збирати урожай у господарстві почали на тиждень раніше.



Фермер Анатолій Никонюк обробляють майже 11 тисяч гектарів землі.. Цього року посіяв понад дві тисячі гектарів сої. Цю культуру, з його слів, вирощувати вигідно.



"Соя, то корм хороший, ми маємо свій цех по переробці сої, робимо макуху для своєї живності, для свиней, для худоби і на реалізацію. На продаж, соя є в ціні, то вигідно і попередник під озимину хороший. Ми розраховували, що в цьому році соя буде краща, але показує 34 з гектара", — говорить фермер.

Зі слів Анатолія Никонюка, після збору сої — на черзі цукрові буряки та кукурудза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочали збір олійних культур. Станом на 7 вересня аграрії молотять сою. В області цього року нею засіяли 86 тисяч гектарів полів. Це більше, ніж торік.Про це розповіла Суспільному , заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку. З її слів сої в області уже зібрали 40 відсотків від посіяного."П’яту частину уже зібрано, непогана врожайність, як для Волині, три і одна тисячі тонн з гектара. Зараз ця культура потрібна на ринку, сіють її на експорт. В порівнянні з минулим роком усі ціни практично зросли, як на пшеницю, так і на сою, соняшник і на ріпак", — каже Людмила Петриканин.Однією з найбільших проблем нинішніх жнив, каже фермер, є брак робочих рук. Каже, що забронювати усіх працівників не може, тому водіям та механізатором доводиться під час жнив працювати по 20 годин на добу."Мобілізували наших десь 20 механізаторів, пенсіонерів таких немає, щоб сіли на таку техніку, зараз дуже важко з кадрами", — говорить господарник.Для механізатора— це восьмі жнива. На двохсот гектарах поля, розказує чоловік, зараз збирають сою. Збирати урожай у господарстві почали на тиждень раніше.Фермер Анатолій Никонюк обробляють майже 11 тисяч гектарів землі.. Цього року посіяв понад дві тисячі гектарів сої. Цю культуру, з його слів, вирощувати вигідно."Соя, то корм хороший, ми маємо свій цех по переробці сої, робимо макуху для своєї живності, для свиней, для худоби і на реалізацію. На продаж, соя є в ціні, то вигідно і попередник під озимину хороший. Ми розраховували, що в цьому році соя буде краща, але показує 34 з гектара", — говорить фермер.Зі слів Анатолія Никонюка, після збору сої — на черзі цукрові буряки та кукурудза.

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