Повідомили, чи відключатимуть електроенергію на Волині 9 вересня
Сьогодні, 21:45
Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
У той же час, там просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.
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Про це повідомили в "Укренерго".
У той же час, там просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.
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