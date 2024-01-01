Повідомили, чи відключатимуть електроенергію на Волині 9 вересня





Про це повідомили в "Укренерго".



У той же час, там просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.Про це повідомили в "Укренерго".У той же час, там просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

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