У коледж на Волині понабирали «підстаркуватих» чоловіків-першокурсників: що каже дирекція та ТЦК





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Серед них є і ті, хто вирішив повернутися до навчання, щоб отримати відстрочку від призову. До слова, соціальними мережами уже ширяться меми про досить «вікових» першокурсників рожищенського коледжу.



Журналісти ВСН поцікавилися у директора навчального закладу Олександра Давидюка, наскільки правомірним є рішення приймати на навчання чоловіків мобілізаційного віку під 40, які вступають, аби уникнути призову та скільки таких чоловіків вступило до коледжу.



«Ми не ведемо статистику того, якого віку чоловіки вступають у коледж. Такої необхідності немає. А в нас закон не забороняє чоловікам поважного віку вступати у навчальні заклади. Закону ніхто не порушив. На основі чого я мав відмовити людині у вступі у віці 50 років чи у 25 років? Це була би дискримінація. Тому не порушили закону абсолютно», - сказав директор.



Чоловіки старшого віку, котрі вступають до коледжу, обирають різні спеціальності, часто ті, що дозволяють швидко отримати диплом і знайти роботу в мирний час. Проте, основним мотивом вступу для деяких студентів є не стільки кар'єрний розвиток, скільки можливість уникнути участі у бойових діях. Адже навчання у закладах освіти є однією з офіційних підстав для відстрочки від мобілізації.



Ця тенденція підкреслює напругу та страх перед мобілізацією, з якими стикаються українські чоловіки під час війни. Водночас, це викликає запитання щодо етичності таких рішень і впливу на якість навчального процесу. Чи дійсно ці люди зацікавлені у навчанні, або ж це просто спосіб уникнути призову? Суспільство та освітні установи зіткнулися з необхідністю знайти баланс між потребами оборони країни та правом кожної людини на навчання.



Хоча зростання кількості чоловіків старшого віку серед студентів є явищем тимчасовим, воно відображає глибокі соціальні зміни, викликані війною.



Журналісти ВСН поцікавилися у пресофіцерки Волинського ТЦК та СП Уляни Кравчук, чи проводять перевірки вступників-чоловіків у навчальні заклади області.



За її словами, такі перевірки ведуться компетентними органами. Якими саме – пресофіцерка побажала залишити у таємниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року у Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького спостерігається незвичайне явище — значне зростання кількості вступників-чоловіків старшого віку. Це особливо помітно на тлі воєнного стану в Україні, що спонукає багатьох чоловіків до прийняття несподіваних рішень для уникнення мобілізації.Пише ВСН Серед них є і ті, хто вирішив повернутися до навчання, щоб отримати відстрочку від призову. До слова, соціальними мережами уже ширяться меми про досить «вікових» першокурсників рожищенського коледжу.Журналісти ВСН поцікавилися у директора навчального закладу, наскільки правомірним є рішення приймати на навчання чоловіків мобілізаційного віку під 40, які вступають, аби уникнути призову та скільки таких чоловіків вступило до коледжу.«Ми не ведемо статистику того, якого віку чоловіки вступають у коледж. Такої необхідності немає. А в нас закон не забороняє чоловікам поважного віку вступати у навчальні заклади. Закону ніхто не порушив. На основі чого я мав відмовити людині у вступі у віці 50 років чи у 25 років? Це була би дискримінація. Тому не порушили закону абсолютно», - сказав директор.Чоловіки старшого віку, котрі вступають до коледжу, обирають різні спеціальності, часто ті, що дозволяють швидко отримати диплом і знайти роботу в мирний час. Проте, основним мотивом вступу для деяких студентів є не стільки кар'єрний розвиток, скільки можливість уникнути участі у бойових діях. Адже навчання у закладах освіти є однією з офіційних підстав для відстрочки від мобілізації.Ця тенденція підкреслює напругу та страх перед мобілізацією, з якими стикаються українські чоловіки під час війни. Водночас, це викликає запитання щодо етичності таких рішень і впливу на якість навчального процесу. Чи дійсно ці люди зацікавлені у навчанні, або ж це просто спосіб уникнути призову? Суспільство та освітні установи зіткнулися з необхідністю знайти баланс між потребами оборони країни та правом кожної людини на навчання.Хоча зростання кількості чоловіків старшого віку серед студентів є явищем тимчасовим, воно відображає глибокі соціальні зміни, викликані війною.Журналісти ВСН поцікавилися у пресофіцерки Волинського ТЦК та СП, чи проводять перевірки вступників-чоловіків у навчальні заклади області.За її словами, такі перевірки ведуться компетентними органами. Якими саме – пресофіцерка побажала залишити у таємниці.

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