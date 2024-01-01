У коледж на Волині понабирали «підстаркуватих» чоловіків-першокурсників: що каже дирекція та ТЦК

У коледж на Волині понабирали «підстаркуватих» чоловіків-першокурсників: що каже дирекція та ТЦК
Цього року у Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького спостерігається незвичайне явище — значне зростання кількості вступників-чоловіків старшого віку. Це особливо помітно на тлі воєнного стану в Україні, що спонукає багатьох чоловіків до прийняття несподіваних рішень для уникнення мобілізації.

Пише ВСН.

Серед них є і ті, хто вирішив повернутися до навчання, щоб отримати відстрочку від призову. До слова, соціальними мережами уже ширяться меми про досить «вікових» першокурсників рожищенського коледжу.

Журналісти ВСН поцікавилися у директора навчального закладу Олександра Давидюка, наскільки правомірним є рішення приймати на навчання чоловіків мобілізаційного віку під 40, які вступають, аби уникнути призову та скільки таких чоловіків вступило до коледжу.

«Ми не ведемо статистику того, якого віку чоловіки вступають у коледж. Такої необхідності немає. А в нас закон не забороняє чоловікам поважного віку вступати у навчальні заклади. Закону ніхто не порушив. На основі чого я мав відмовити людині у вступі у віці 50 років чи у 25 років? Це була би дискримінація. Тому не порушили закону абсолютно», - сказав директор.

Чоловіки старшого віку, котрі вступають до коледжу, обирають різні спеціальності, часто ті, що дозволяють швидко отримати диплом і знайти роботу в мирний час. Проте, основним мотивом вступу для деяких студентів є не стільки кар'єрний розвиток, скільки можливість уникнути участі у бойових діях. Адже навчання у закладах освіти є однією з офіційних підстав для відстрочки від мобілізації.

Ця тенденція підкреслює напругу та страх перед мобілізацією, з якими стикаються українські чоловіки під час війни. Водночас, це викликає запитання щодо етичності таких рішень і впливу на якість навчального процесу. Чи дійсно ці люди зацікавлені у навчанні, або ж це просто спосіб уникнути призову? Суспільство та освітні установи зіткнулися з необхідністю знайти баланс між потребами оборони країни та правом кожної людини на навчання.

Хоча зростання кількості чоловіків старшого віку серед студентів є явищем тимчасовим, воно відображає глибокі соціальні зміни, викликані війною.

Журналісти ВСН поцікавилися у пресофіцерки Волинського ТЦК та СП Уляни Кравчук, чи проводять перевірки вступників-чоловіків у навчальні заклади області.

За її словами, такі перевірки ведуться компетентними органами. Якими саме – пресофіцерка побажала залишити у таємниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мобілізація, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Сьогодні, 21:15
У коледж на Волині понабирали «підстаркуватих» чоловіків-першокурсників: що каже дирекція та ТЦК
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
Сьогодні, 20:00
Пілот «Формули-1» підтвердив, що походить із Волині
Сьогодні, 19:00
У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
«Не хочу нікого вбивати»: лучанин переконує, що його незаконно утримує Ківерцівський ТЦК «Не хочу нікого вбивати»: лучанин переконує, що його незаконно утримує Ківерцівський ТЦК
05 вересень, 20:38
Скільки Україна витратила на зарплати військовим, харчування і закупівлю техніки 2024 року Скільки Україна витратила на зарплати військовим, харчування і закупівлю техніки 2024 року
26 серпень, 21:14
Допомагали «ухилянтам»: у Луцьку судили трьох військових Допомагали «ухилянтам»: у Луцьку судили трьох військових
26 серпень, 07:14
Житель Волині у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його присутності Житель Волині у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його присутності
25 серпень, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Сьогодні, 21:15
 0
У коледж на Волині понабирали «підстаркуватих» чоловіків-першокурсників: що каже дирекція та ТЦК
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Пілот «Формули-1» підтвердив, що походить із Волині
Сьогодні, 19:00
 0
У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8