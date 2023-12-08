Пілот «Формули-1» підтвердив, що походить із Волині

Франко Колапінто підтвердив, що має волинське коріння.



Про це пише



Спочатку інформацію про те, що його пращури вихідці з України повідомила Асоціація українців з міста Росаріо у себе на сторінці в Instagram. Гонщик у коментарях підтвердив це.



У соцмережі "Х" (Twitter) він написав: "Тримайся, Україно".



Колапінто народився 27 травня 2003 року у Буенос-Айресі у сім'ї Анібаля Колапінто та Андреа Трофимчук. Відомо, що родичі по материній лінії пересилилися до Аргентини у 1938 році за польськими документами. Вони проживали на Волині.



Нагадаємо, керівництво Вільямс підписало 21-річного Колапінто з нідерландської команди Формули 2 МП Мотоспорт. Він замінив Логана Сарджента. Франко довгий час був пілотом у академії Вільямс.



Колапінто дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Італії. У кваліфікації він став 18, а у самій гонці фінішував на 12 позиції.



Пілоти з України ще ніколи не були представлені у Формулі-1. Для Аргентини це теж успіх, адже востаннє гонщик із цієї країни у Ф-1 виступав ще в сезоні-2001 — Гастон Маццакане стартував на чотирьох Гран-прі за команду Прост.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аргентинський пілот команди Формули-1 Вільямспідтвердив, що має волинське коріння.Про це пише Чемпіон Спочатку інформацію про те, що його пращури вихідці з України повідомила Асоціація українців з міста Росаріо у себе на сторінці в Instagram. Гонщик у коментарях підтвердив це.У соцмережі "Х" (Twitter) він написав: "Тримайся, Україно".Колапінто народився 27 травня 2003 року у Буенос-Айресі у сім'їта. Відомо, що родичі по материній лінії пересилилися до Аргентини у 1938 році за польськими документами. Вони проживали на Волині.Нагадаємо, керівництво Вільямс підписало 21-річного Колапінто з нідерландської команди Формули 2 МП Мотоспорт. Він замінив Л. Франко довгий час був пілотом у академії Вільямс.Колапінто дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Італії. У кваліфікації він став 18, а у самій гонці фінішував на 12 позиції.Пілоти з України ще ніколи не були представлені у Формулі-1. Для Аргентини це теж успіх, адже востаннє гонщик із цієї країни у Ф-1 виступав ще в сезоні-2001 —стартував на чотирьох Гран-прі за команду Прост.

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