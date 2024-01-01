Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.

Температура води в річці Стир 22°, озері Світязь 19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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