Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.



Температура води в річці Стир 22°, озері Світязь 19°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.Температура води в річці Стир 22°, озері Світязь 19°.

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