У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону

У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону
У Волинському академічному театрі ляльок готуються до відкриття 49-го театрального сезону. Розпочнуть з нової вистави, під час якої діти та батьки будуть взаємодіяти з акторами та навіть мати свій реквізит.

Такий тип вистави називається імерсивним, пише Суспільне з посиланням на директора театру Вадима Хаїнського.

В основу вистави "Зоряні колисанки" лягли народні колискові з десяти регіонів України, каже авторка драматургії та режисерка-постановниця Катерина Лавринець. З її слів, вистава орієнтована на найменших глядачів та їх батьків.

"Це новий формат для нас — на сцені буде знаходитись 30 людей: 15 діток і 15 батьків. Це цікаво, бо актори зможуть приділити більше уваги кожному глядачу", — каже режисерка.
У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону

У виставі грають три актриси. Комунікації з дітьми до трьох років акторів навчали логопед та психолог, адже маленькі глядачі будуть учасниками дійства, говорить Світлана Криворучко.

"У нас є ось такі пташечки, які ми одягаємо діткам на ручки, і дітки розвивають свою моторику, адже їм потрібно постійно працювати, щоб та пташечка оживала, щоб вона літала. Дітки пропрацьовують свою моторику, взаємодію один з одним, з батьками, з нами, чужими людьми", — каже акторка.
У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону

Декорації та реквізит у виставі створені в стилі живопису Марії Приймаченко, говорить художниця Олеся Іщук. Мисткиня каже: найдрібніші деталі на ляльках вишиті вручну.

"Коли постала така тема, як колискова, автентика, українське щось, то одразу на думку спала творчість Марії Приймаченко, її образи, її тваринки, її деталі. Тому це не просто намальовано, не просто наклейки, це все ручна робота", — каже художниця.
У Волинському ляльковому театрі готуються до відкриття сезону

На сцені актриси співатимуть під власний акомпанемент на пелюстковому барабані та ксилофоні, каже музикант Костянтин Яворський. Вистава "Зоряні колисанки" створюється за підтримки Українського культурного фонду, прем’єра відбудеться 14 вересня за попередньою реєстрацією глядачів, каже директор театру Вадим Хаїнський. З його слів, у 49 театральному сезоні лялькарі планують підготувати п'ять прем’єр у різних жанрах та формах, серед яких дві для дорослих.


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Теги: театр, Волинь
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