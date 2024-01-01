Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Ковальчуком

Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Ковальчуком
Сьогодні, 8 вересня, мешканці Нововолинської громади в скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу Захисника Павла Ковальчука.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Павлу було 26 років. Він мав би створити сім’ю, виховувати дітей, реалізовуватися та мріяти, але, на жаль, війна зруйнувала його плани.

«Ми ніколи не забудемо Героя. У наших серцях назавжди залишиться пам’ять про жертву, яку Павло приніс заради кожного з нас і за свободу своєї Батьківщини. Розділяємо біль втрати, сумуємо разом з рідними та близькими Захисника. Вічна йому пам’ять», - зазначив міський голова.


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Теги: загиблі, війна
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