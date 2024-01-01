Волиняни попрощалися із Героєм Павлом Ковальчуком

Сьогодні, 8 вересня, мешканці Нововолинської громади в скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу ЗахисникаПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаПавлу було 26 років. Він мав би створити сім’ю, виховувати дітей, реалізовуватися та мріяти, але, на жаль,«Ми ніколи не забудемо Героя. У наших серцях назавжди залишиться пам’ять про жертву, яку Павло приніс заради кожного з нас і за свободу своєї Батьківщини. Розділяємо біль втрати, сумуємо разом з рідними та близькими Захисника. Вічна йому пам’ять», - зазначив міський голова.