З-під завалів зруйнованого готелю на Донеччині дістали тіла 2 загиблих
Сьогодні, 15:23
На Донеччині рятувальники вилучили тіла двох осіб з-під завалів зруйнованого готелю.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Вчора ввечері внаслідок авіаудару по місту Миколіївці Краматорського району було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.
Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій.
Роботи завершено.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Вчора ввечері внаслідок авіаудару по місту Миколіївці Краматорського району було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.
Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій.
Роботи завершено.
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