З-під завалів зруйнованого готелю на Донеччині дістали тіла 2 загиблих





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Вчора ввечері внаслідок авіаудару по місту Миколіївці Краматорського району було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.



Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій.



Роботи завершено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині рятувальники вилучили тіла двох осіб з-під завалів зруйнованого готелю.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Вчора ввечеріпо місту Миколіївці Краматорського району було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій.Роботи завершено.

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