З-під завалів зруйнованого готелю на Донеччині дістали тіла 2 загиблих

З-під завалів зруйнованого готелю на Донеччині дістали тіла 2 загиблих
На Донеччині рятувальники вилучили тіла двох осіб з-під завалів зруйнованого готелю.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Вчора ввечері внаслідок авіаудару по місту Миколіївці Краматорського району було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій.

Роботи завершено.


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Теги: обстріл, війна
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