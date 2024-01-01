Через пожежу сухостою на Волині загинула людина

Упродовж минулої доби волинські рятувальники загасили 23. Є загиблий.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.7 вересня пожежно-рятувальні підрозділи приборкали 23 пожежі в екосистемах Волині, горіла суха трава, чагарники та ліс.Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. Майже в усіх випадках до займання призвело людська недбалість, окрім пожежі сухої трави в селі Роговичі Локачинської громади, там причина події - коротке замикання електромережі на повітряній лінії 0,4 кВ.За фактами виникнення даних пожеж складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень, по всіх інших випадках матеріали пожежі направлено до поліції для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.На жаль, на одній із пожеж загинула людина, це трапилось в селі Підгородне Любомльської громади. О 13:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в даному селі трапилась пожежа сухої трави та чагарників.На місце події прибули рятувальники 10 ДПРЧ міста Любомль та за допомогою водяного ствола та підручних засобів ліквідували загорання рослинності на площі 0,2 га.На місці події виявлено тіло чоловіка 1961 р.н. Ймовірна причина пожежі - необрежне поводження з вогнем загиблого.