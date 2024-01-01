На Волині – масштабна лісова пожежа
Сьогодні, 12:24
Рятувальники ліквідували пожежу лісу поблизу села Ветли Любешівської громади Камінь-Каширського району.
Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.
У гасінні пожежі брали участь рятувальники 23-го ДПРП с. Ветли, 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та 12-ї ДПРЧ селища Любешів.
Також на місці події працювала техніка Філії "Любешівське ЛМГ" ДП "Ліси України", воєнізована пожежна охорона села Дольськ, а також працівники прикордонної служби.
Причина пожежі встановлюється.
Площа пожежі близько 10 га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.
У гасінні пожежі брали участь рятувальники 23-го ДПРП с. Ветли, 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та 12-ї ДПРЧ селища Любешів.
Також на місці події працювала техніка Філії "Любешівське ЛМГ" ДП "Ліси України", воєнізована пожежна охорона села Дольськ, а також працівники прикордонної служби.
Причина пожежі встановлюється.
Площа пожежі близько 10 га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка виборола срібло на Паралімпіаді
Сьогодні, 13:10
На Волині – масштабна лісова пожежа
Сьогодні, 12:24
Волинян закликають гідно зустріти Героя Івана Панасюка
Сьогодні, 11:38
Мріяв про діток і будинок. Спомин про Героя з Волині
Сьогодні, 10:53
Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині
Сьогодні, 10:01