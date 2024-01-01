На Волині – масштабна лісова пожежа

ліквідували пожежу лісу поблизу села Ветли Любешівської громади Камінь-Каширського району.



Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.



У гасінні пожежі брали участь рятувальники 23-го ДПРП с. Ветли, 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та 12-ї ДПРЧ селища Любешів.



Також на місці події працювала техніка Філії "Любешівське ЛМГ" ДП "Ліси України", воєнізована пожежна охорона села Дольськ, а також працівники прикордонної служби.



Причина пожежі встановлюється.



Площа пожежі близько 10 га.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальникилісу поблизу села Ветли Любешівської громади Камінь-Каширського району.Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.У гасінні пожежі брали участь рятувальники 23-го ДПРП с. Ветли, 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та 12-ї ДПРЧ селища Любешів.Також на місці події працювала техніка Філії "Любешівське ЛМГ" ДП "Ліси України", воєнізована пожежна охорона села Дольськ, а також працівники прикордонної служби.Причина пожежі встановлюється.Площа пожежі близько 10 га.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію