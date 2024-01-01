На Волині – масштабна лісова пожежа

На Волині – масштабна лісова пожежа
Рятувальники ліквідували пожежу лісу поблизу села Ветли Любешівської громади Камінь-Каширського району.

Про це у фейсбуці інформує ДСНС Волині.

У гасінні пожежі брали участь рятувальники 23-го ДПРП с. Ветли, 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та 12-ї ДПРЧ селища Любешів.

Також на місці події працювала техніка Філії "Любешівське ЛМГ" ДП "Ліси України", воєнізована пожежна охорона села Дольськ, а також працівники прикордонної служби.

Причина пожежі встановлюється.

Площа пожежі близько 10 га.


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Теги: пожежа, Волинь
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