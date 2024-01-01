Волинян закликають гідно зустріти Героя Івана Панасюка

Волинян закликають гідно зустріти Героя Івана Панасюка
До рідного дому в Олицькій громаді на Волині сьогодні, 8 вересня, прибуде «на щиті» військовослужбовець Іван Панасюк.

Про це у фейсбуці інформує Олицька селищна рада.

Сьогодні, 8 вересня, орієнтовно о 17:00 у селі Дерно відбудеться зустріч траурного кортежу загиблого Захисника України Івана Панасюка.

У селищній раді просять жителів сіл Дерно, Хром'яків, Дідичі та усіх небайдужих мешканців громади вийти та гідно зустріти Героя.

«Встеліть квітами шлях нашого воїна до рідної домівки. Вічна та світла пам'ять Герою! Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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