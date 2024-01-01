Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині





Про це пише інформагентство



Інцидент стався 5 серпня 2024 року в селі Тур Ковельського району. Ірина К. не впоралася із керуванням мотоциклом Viper Active, через що злетіла в кювет. Порушення Правил дорожнього руху призвело до пошкодження двоколісного транспорту.



Згодом з'ясувалося, що водійка їздила з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а це запах алкоголю з рота. Від проходження огляду на місці зупинки та у медзакладі відмовилася.



На суді керманичка вину у скоєних правопорушеннях визнала і щиро розкаялася. Вину також підтверджують протоколи, рапорт інспектора, схема місця ДТП з фототаблицями; письмові пояснення, відеозапис із камери поліцейського.



Мотоциклістку судили за вчинення правопорушень, передбачених ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, тобто за порушення ПДР та керування у нетверезому стані. Її в підсумку оштрафували на 17 тисяч гривень та стягнули 605 гривень судового збору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на 17 тисяч гривень оштрафували водійку мотоцикла, яке п'яною заїхала у кювет.Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на постанову Ратнівського районного суду.Інцидент стався 5 серпня 2024 року в селі Тур Ковельського району.не впоралася із керуванням мотоциклом Viper Active, через що. Порушення Правил дорожнього руху призвело до пошкодження двоколісного транспорту.Згодом з'ясувалося, що водійка їздила з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а це запах алкоголю з рота. Від проходження огляду на місці зупинки та у медзакладі відмовилася.На суді керманичка вину у скоєних правопорушеннях визнала і щиро розкаялася. Вину також підтверджують протоколи, рапорт інспектора, схема місця ДТП з фототаблицями; письмові пояснення, відеозапис із камери поліцейського.Мотоциклістку судили за вчинення правопорушень, передбачених ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, тобто за порушення ПДР та керування у нетверезому стані. Її в підсумку оштрафували на 17 тисяч гривень та стягнули 605 гривень судового збору.

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