Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині

Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині
На Волині на 17 тисяч гривень оштрафували водійку мотоцикла, яке п'яною заїхала у кювет.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на постанову Ратнівського районного суду.

Інцидент стався 5 серпня 2024 року в селі Тур Ковельського району. Ірина К. не впоралася із керуванням мотоциклом Viper Active, через що злетіла в кювет. Порушення Правил дорожнього руху призвело до пошкодження двоколісного транспорту.

Згодом з'ясувалося, що водійка їздила з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а це запах алкоголю з рота. Від проходження огляду на місці зупинки та у медзакладі відмовилася.

На суді керманичка вину у скоєних правопорушеннях визнала і щиро розкаялася. Вину також підтверджують протоколи, рапорт інспектора, схема місця ДТП з фототаблицями; письмові пояснення, відеозапис із камери поліцейського.

Мотоциклістку судили за вчинення правопорушень, передбачених ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, тобто за порушення ПДР та керування у нетверезому стані. Її в підсумку оштрафували на 17 тисяч гривень та стягнули 605 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині
Сьогодні, 10:01
Під ударами росіян – Харків і передмістя
Сьогодні, 09:07
У Луцькому замку два дні триватиме Відкритий кубок України з лицарського бою
Сьогодні, 08:20
На Волині на оштрафували водійку мотоцикла, яка п'яною заїхала у кювет
Сьогодні, 06:09
Шольц наполягає, щоб сотні тисяч біженців з України почали працювати в Німеччині якомога швидше
Сьогодні, 04:05
Схожі новини
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
25 серпень, 19:31
Солдата з Волині ув'язнили на 5 років за втечу зі служби після лікування Солдата з Волині ув'язнили на 5 років за втечу зі служби після лікування
19 серпень, 17:39
Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані
06 серпень, 13:20
Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки Волинянин отримав три роки за ґратами за відмову від бойової повістки
06 серпень, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині
Сьогодні, 10:01
 0
Під ударами росіян – Харків і передмістя
Сьогодні, 09:07
 0
У Луцькому замку два дні триватиме Відкритий кубок України з лицарського бою
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині на оштрафували водійку мотоцикла, яка п'яною заїхала у кювет
Сьогодні, 06:09
 0
Шольц наполягає, щоб сотні тисяч біженців з України почали працювати в Німеччині якомога швидше
Сьогодні, 04:05
 0
Медіа
відео
1/8