На Волині на оштрафували водійку мотоцикла, яка п'яною заїхала у кювет

На Волині на оштрафували водійку мотоцикла, яка п'яною заїхала у кювет
На Волині на 17 тисяч гривень оштрафували водійку мотоцикла, яка п'яною заїхала у кювет.

Про це йдеться в постанові Ратнівського районного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався 5 серпня 2024 року в селі Тур Ковельського району. Ірина К. не впоралася із керуванням мотоциклом Viper Active, через що злетіла в кювет. Порушення Правил дорожнього руху призвело до пошкодження двоколісного транспорту.

Згодом з'ясувалося, що водійка їздила з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а це запах алкоголю з рота. Від проходження огляду на місці зупинки та у медзакладі відмовилася.

На суді керманичка вину у скоєних правопорушеннях визнала і щиро розкаялася. Вину також підтверджують протоколи, рапорт інспектора, схема місця ДТП з фототаблицями; письмові пояснення, відеозапис із камери поліцейського.

Мотоциклістку судили за вчинення правопорушень, передбачених ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, тобто за порушення ПДР та керування у нетверезому стані. Її в підсумку оштрафували на 17 тисяч гривень та стягнули 605 гривень судового збору.

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Теги: Водійка, ДТП, покарання
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