Під ударами росіян – Харків і передмістя

Під ударами росіян – Харків і передмістя
Харківщина знову опинилася під обстрілами росіян. Працівники поліції працюють на місцях влучань.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Під ворожим вогнем опинився Харків та передмістя. У чотирьох громадян констатували гостру реакцію на стрес. Їм надають допомогу.

7 вересня, попередньо, КАБами було завдано ударів по Індустріальному та Салтівському районах міста.

У садовому товаристві є влучання в господарчу будівлю, загорілася трава.

Одна з авіабомб влучила на територію приватного підприємства, де також зайнялася пожежа.


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Теги: обстріл, росія
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