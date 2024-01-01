Під ударами росіян – Харків і передмістя

Харківщина знову опинилася під. Працівники поліції працюють на місцях влучань.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Під ворожим вогнем опинився Харків та передмістя. У чотирьох громадян констатували гостру реакцію на стрес. Їм надають допомогу.7 вересня, попередньо, КАБами було завдано ударів по Індустріальному та Салтівському районах міста.У садовому товаристві є влучання в господарчу будівлю, загорілася трава.Одна з авіабомб влучила на територію приватного підприємства, де також зайнялася пожежа.