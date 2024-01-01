Під ударами росіян – Харків і передмістя
Сьогодні, 09:07
Харківщина знову опинилася під обстрілами росіян. Працівники поліції працюють на місцях влучань.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Під ворожим вогнем опинився Харків та передмістя. У чотирьох громадян констатували гостру реакцію на стрес. Їм надають допомогу.
7 вересня, попередньо, КАБами було завдано ударів по Індустріальному та Салтівському районах міста.
У садовому товаристві є влучання в господарчу будівлю, загорілася трава.
Одна з авіабомб влучила на територію приватного підприємства, де також зайнялася пожежа.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Під ворожим вогнем опинився Харків та передмістя. У чотирьох громадян констатували гостру реакцію на стрес. Їм надають допомогу.
7 вересня, попередньо, КАБами було завдано ударів по Індустріальному та Салтівському районах міста.
У садовому товаристві є влучання в господарчу будівлю, загорілася трава.
Одна з авіабомб влучила на територію приватного підприємства, де також зайнялася пожежа.
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