Росіяни вдарили по центру міста на Донеччині: 3 загиблих, 3 поранених
Сьогодні, 13:50
Під час атаки рф по центру Костянтинівки на Донеччині загинуло троє цивільних, ще трьох поранено.
Про це у телеграмі повідомив Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 7 вересня 2024 року, з 09:15 по 10:00, війська рф завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по м. Костянтинівка. Влучання відбулись по середмістю із щільною житловою забудовою.
Внаслідок обстрілу дістали травми, несумісні з життям, троє чоловіків 24, 46 та 69 років, які перебували поряд з місцевим ринком.
Ще троє цивільних – 50-річна жінка та двоє чоловіків 29 й 59 років отримали поранення різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення рук і ніг. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Пошкоджено 13 об’єктів, зокрема, багатоквартирний будинок, медичну установу, аптеку, торговельне приміщення, автотранспорт, лінії електромережі.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс Генпрокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 7 вересня 2024 року, з 09:15 по 10:00, війська рф завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по м. Костянтинівка. Влучання відбулись по середмістю із щільною житловою забудовою.
Внаслідок обстрілу дістали травми, несумісні з життям, троє чоловіків 24, 46 та 69 років, які перебували поряд з місцевим ринком.
Ще троє цивільних – 50-річна жінка та двоє чоловіків 29 й 59 років отримали поранення різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення рук і ніг. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Пошкоджено 13 об’єктів, зокрема, багатоквартирний будинок, медичну установу, аптеку, торговельне приміщення, автотранспорт, лінії електромережі.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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