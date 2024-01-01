На Волині віддали останню шану Герою Дмитру Матіюку

На Волині віддали останню шану Герою Дмитру Матіюку
Вкотре Володимирська громада на Волині – у жалобі, вкотре поруч із синьо-жовтим стягом майоріє скорботна чорна стрічка.

Сьогодні, 7 вересня, попрощались із 39-річним матросом Дмитром Матіюком, повідомляє у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.

Чин похорону мешканця села Суходоли, який загинув 31 серпня у Курській області, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Поховали Героя з усіма військовими почестями на Алеї Слави Федорівського кладовища.

«Пам'ятаймо, якою великою ціною дається наша свобода та незалежність... Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Дмитра Матіюка. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.


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Теги: загиблі, війна
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