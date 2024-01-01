На Волині віддали останню шану Герою Дмитру Матіюку
Сьогодні, 14:38
Вкотре Володимирська громада на Волині – у жалобі, вкотре поруч із синьо-жовтим стягом майоріє скорботна чорна стрічка.
Сьогодні, 7 вересня, попрощались із 39-річним матросом Дмитром Матіюком, повідомляє у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.
Чин похорону мешканця села Суходоли, який загинув 31 серпня у Курській області, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Поховали Героя з усіма військовими почестями на Алеї Слави Федорівського кладовища.
«Пам'ятаймо, якою великою ціною дається наша свобода та незалежність... Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Дмитра Матіюка. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 7 вересня, попрощались із 39-річним матросом Дмитром Матіюком, повідомляє у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.
Чин похорону мешканця села Суходоли, який загинув 31 серпня у Курській області, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Поховали Героя з усіма військовими почестями на Алеї Слави Федорівського кладовища.
«Пам'ятаймо, якою великою ціною дається наша свобода та незалежність... Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Дмитра Матіюка. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині віддали останню шану Герою Дмитру Матіюку
Сьогодні, 14:38
Прикордонники на Волині зловили двох ухилянтів
Сьогодні, 13:02
На Волині п’яний водій збив чотирьох людей
Сьогодні, 12:17
Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого російського БПЛА
Сьогодні, 11:46