На Волині віддали останню шану Герою Дмитру Матіюку





Сьогодні, 7 вересня, попрощались із 39-річним матросом Дмитром Матіюком, повідомляє у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.



Чин похорону мешканця села Суходоли, який загинув 31 серпня у Курській області, відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Поховали Героя з усіма військовими почестями на Алеї Слави Федорівського кладовища.



«Пам'ятаймо, якою великою ціною дається наша свобода та незалежність... Щирі співчуття рідним та близьким полеглого Дмитра Матіюка. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначив мер Володимира.





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