На Закарпатті постраждав поліцейський, який рятував дитину від агресивного батька

У Рахівському районі на Закарпаттіотримав опіки, коли рятував дитину від агресивного батька.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Через ревнощі до дружини чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей. Коли наряд поліції прибув на місце події порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син.Поки один з поліцейських вів перемовини, інший, 21-річний правоохоронець, обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхати його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, в результаті якого працівник поліції отримав опіки рук та ніг.Зловмисника затримано. Внаслідок події ніхто з цивільних людей не постраждав.