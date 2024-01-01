На Закарпатті постраждав поліцейський, який рятував дитину від агресивного батька
Сьогодні, 15:29
У Рахівському районі на Закарпатті поліцейський отримав опіки, коли рятував дитину від агресивного батька.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Через ревнощі до дружини чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей. Коли наряд поліції прибув на місце події порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син.
Поки один з поліцейських вів перемовини, інший, 21-річний правоохоронець, обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхати його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, в результаті якого працівник поліції отримав опіки рук та ніг.
Зловмисника затримано. Внаслідок події ніхто з цивільних людей не постраждав.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Через ревнощі до дружини чоловік погрожував підпалити себе, а також будинок, у якому проживають ще кілька сімей. Коли наряд поліції прибув на місце події порушник встиг підпалити дитячий візочок та виніс на подвірʼя газовий балон, і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком перебував його малолітній син.
Поки один з поліцейських вів перемовини, інший, 21-річний правоохоронець, обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхати його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, в результаті якого працівник поліції отримав опіки рук та ніг.
Зловмисника затримано. Внаслідок події ніхто з цивільних людей не постраждав.
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