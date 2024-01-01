Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Ковальчуком

Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Ковальчуком
У Нововолинську завтра, 8 вересня, краяни проведуть у останню путь полеглого військовослужбовця Павла Ковальчука.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.

Він опублікував інформацюя щодо похорону Героя Павла Ковальчука.

Завтра, в неділю, 8 вересня, о 9:00 живим коридором зустрічатимуть тіло Героя біля моргу Нововолинська.

Звідти жалобний кортеж прямуватиме до Свято-Духівського собору.

О 13:00 в соборі розпочнеться панахида та прощання.

Після завершення панахиди тіло Павла буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Левка Лукʼяненка, 13.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна памʼять Захиснику!» - зазначив Борис Карпус.
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Ковальчуком

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Теги: загиблі, війна
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