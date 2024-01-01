Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Ковальчуком
Сьогодні, 16:21
У Нововолинську завтра, 8 вересня, краяни проведуть у останню путь полеглого військовослужбовця Павла Ковальчука.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Він опублікував інформацюя щодо похорону Героя Павла Ковальчука.
Завтра, в неділю, 8 вересня, о 9:00 живим коридором зустрічатимуть тіло Героя біля моргу Нововолинська.
Звідти жалобний кортеж прямуватиме до Свято-Духівського собору.
О 13:00 в соборі розпочнеться панахида та прощання.
Після завершення панахиди тіло Павла буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Левка Лукʼяненка, 13.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять Захиснику!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.
Він опублікував інформацюя щодо похорону Героя Павла Ковальчука.
Завтра, в неділю, 8 вересня, о 9:00 живим коридором зустрічатимуть тіло Героя біля моргу Нововолинська.
Звідти жалобний кортеж прямуватиме до Свято-Духівського собору.
О 13:00 в соборі розпочнеться панахида та прощання.
Після завершення панахиди тіло Павла буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Левка Лукʼяненка, 13.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять Захиснику!» - зазначив Борис Карпус.
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