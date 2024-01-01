Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Ковальчуком

полеглого військовослужбовця Павла Ковальчука.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Борис Карпус.



Він опублікував інформацюя щодо похорону Героя Павла Ковальчука.



Завтра, в неділю, 8 вересня, о 9:00 живим коридором зустрічатимуть тіло Героя біля моргу Нововолинська.



Звідти жалобний кортеж прямуватиме до Свято-Духівського собору.



О 13:00 в соборі розпочнеться панахида та прощання.



Після завершення панахиди тіло Павла буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Левка Лукʼяненка, 13.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять Захиснику!» - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську завтра, 8 вересня, краяни проведуть у останню путьПро це у телеграмі повідомив міський головаВін опублікував інформацюя щодо похорону Героя Павла Ковальчука.Завтра, в неділю, 8 вересня, о 9:00 живим коридором зустрічатимуть тіло Героя біля моргу Нововолинська.Звідти жалобний кортеж прямуватиме до Свято-Духівського собору.О 13:00 в соборі розпочнеться панахида та прощання.Після завершення панахиди тіло Павла буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Левка Лукʼяненка, 13.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна памʼять Захиснику!» - зазначив Борис Карпус.

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