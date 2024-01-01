На складі боєприпасів у Воронезькій області знищили корейські ракети

На складі боєприпасів у Солдатському Воронезької області знищеніПро це в телеграмі повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБОСтаном на 14:30 росіяни проводять евакуацію вже з декількох населених пунктів, а також прийшлося перекрити одну із ділянок доріг.Зокрема повністю перекрито рух автотранспорту з 51-го до 105-го кілометра автодороги Воронеж-Луганськ. Весь транзитний транспорт із розв'язки на 51-му кілометрі прямує у бік Нововоронежа.Триває горіння сухої рослинності. Її гасіння ускладнює детонація, що триває, але необхідне угруповання сил і засобів сформовано.