На складі боєприпасів у Воронезькій області знищили корейські ракети

На складі боєприпасів у Воронезькій області знищили корейські ракети
На складі боєприпасів у Солдатському Воронезької області знищені північнокорейські ракети.

Про це в телеграмі повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко.

Станом на 14:30 росіяни проводять евакуацію вже з декількох населених пунктів, а також прийшлося перекрити одну із ділянок доріг.

Зокрема повністю перекрито рух автотранспорту з 51-го до 105-го кілометра автодороги Воронеж-Луганськ. Весь транзитний транспорт із розв'язки на 51-му кілометрі прямує у бік Нововоронежа.

Триває горіння сухої рослинності. Її гасіння ускладнює детонація, що триває, але необхідне угруповання сил і засобів сформовано.
На складі боєприпасів у Воронезькій області знищили корейські ракети

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Теги: ракети, росія
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