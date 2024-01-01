Луцький боксер здобув «бронзу» на чемпіонаті Азії

Луцький боксер здобув «бронзу» на чемпіонаті Азії
Спортсмен з Луцька Тарас Бондарук виборов бронзову нагороду на чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків.

Про це пише Суспільне з посиланням на Федерацію боксу Волині.

Тарас Бондарук у стартовому поєдинку у ваговій категорії 45 кг переміг представника Саудівської Аравії.

А вже у півфіналі змагань спортсмен поступився боксеру із Казахстану та посів третє місце, здобувши бронзу на Чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків.


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Теги: спорт, Волинь
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