Луцький боксер здобув «бронзу» на чемпіонаті Азії

Тарас Бондарук виборов бронзову нагороду на чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків.



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Тарас Бондарук у стартовому поєдинку у ваговій категорії 45 кг переміг представника Саудівської Аравії.



А вже у півфіналі змагань спортсмен поступився боксеру із Казахстану та посів третє місце, здобувши бронзу на Чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмен з Луцькавиборов бронзову нагороду на чемпіонаті Азії зсеред юнаків.Про це пише Суспільне з посиланням на Федерацію боксу Волині.Тарас Бондарук у стартовому поєдинку у ваговій категорії 45 кг переміг представника Саудівської Аравії.А вже у півфіналі змагань спортсмен поступився боксеру із Казахстану та посів третє місце, здобувши бронзу на Чемпіонаті Азії з боксу серед юнаків.

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