Волинянин виборов бронзу на Паралімпіаді

Волинянин виборов бронзу на Паралімпіаді
Волинянин Юрій Бабинець здобув бронзову медаль на Паралімпійських Іграх-2024 в Парижі.

Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Спортсмен із Ковеля посів третє місце у ваговій категорії до 88 кг з результатом 214 кг.

«Щиро вітаємо Юрія із отриманою нагородою! Подяка також й його наставнику Заслуженому тренеру України - Дружиновичу Валерію. Пишаємося та зичимо нових досягнень!» - зазначив глава ОВА.

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Теги: спорт, Волинь
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