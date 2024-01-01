Волинянин виборов бронзу на Паралімпіаді

Юрій Бабинець здобув бронзову медаль на Паралімпійських Іграх-2024 в Парижі.



Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Спортсмен із Ковеля посів третє місце у ваговій категорії до 88 кг з результатом 214 кг.



«Щиро вітаємо Юрія із отриманою нагородою! Подяка також й його наставнику Заслуженому тренеру України - Дружиновичу Валерію. Пишаємося та зичимо нових досягнень!» - зазначив глава ОВА.



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