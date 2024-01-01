Перша на Волині добровільна пожежна дружина працює вже 2 роки

Перша на Волині добровільна пожежна дружина працює вже 2 роки
Першу добровільну пожежну дружину на Волині створили у Поромівській громаді два роки тому. У ній працює десятеро чоловіків, які готові у будь-який час доби їхати гасити пожежу.

Про це пише Суспільне.

Як він розповів голова громади Олег Савчук, він теж входить до складу добровільної пожежної дружини.

Голова громади Олег Савчук каже, що машину, засоби пожежогасіння та спецодяг отримали від польських рятувальників. Курс лекцій та практичних занять пройшли на спільних тренуваннях із волинськими пожежниками. З його слів, бувають декілька виїздів на місяць, буває два серйозних виїзди на місяць, інші дрібні пожежі.
Перша на Волині добровільна пожежна дружина працює вже 2 роки

"Ми зазвичай пожежникам допомагаємо, бо в нас немає дозволу заходити в будівлю, в нас немає спеціального обладнання, але для того, щоб допомогти підвезти воду, розкласти декілька рукавів і допомагати локалізувати пожежу наші хлопці з цим справляються "На ура!", — каже Олег Савчук.

Основна територія обслуговування дружини — це села, а їх в громаді — 18. За два роки добровольці також тричі виїздили на гасіння пожеж у Нововолинськ.

"Нам надійшов виклик від Нововолинської диспетчерської, що горить житловий будинок, ми зібрали хлопців і виїхали, нам тут недалеко, близько по прямій дорозі, і ми прибули раніше ніж працівники ДСНС міста Нововолинська", — розповідає доброволець пожежної дружини Василь Приходько.
Перша на Волині добровільна пожежна дружина працює вже 2 роки

Пожежна автівка добровольців стоїть у гаражі місцевого комунального підприємства, розповідає директор Володимир Озімчук. Комунальники допомагають із ремонтом машини та наповнюють місткості автоцистерни водою.
Перша на Волині добровільна пожежна дружина працює вже 2 роки

"При аварії дається сигнал, вони усі швиденько мають пару хвилин на збори, наше діло, щоб було чим заправити машину. Вода постійно має бути в машині", — каже Володимир Озімчук.

Житель Поромова Григорій Цюпка на добровільних засадах допомагає дружині впорядковувати обладнання та спецодяг після бойових виїздів.
Перша на Волині добровільна пожежна дружина працює вже 2 роки

Зі слів Олега Савчука, нині у добровільній пожежній не має водія, який би постійно працював в штаті місцевої пожежної охорони, тому обходяться тим, що ті хто виїжджає на пожежу є добровольцями, які здійснюють це на добровільних засадах і роблять це безплатно. Додає, що упродовж двох років добровільна пожежна дружина здійснила понад сотню бойових виїздів.


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Теги: рятувальники, Волинь
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