Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°. Середня добова температура 20°.

Область

Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Температура води в річці Стир – 22°, в озері Світязь – 20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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