Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°. Середня добова температура 20°.



Область



Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.



Температура води в річці Стир – 22°, в озері Світязь – 20°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°. Середня добова температура 20°.Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.Температура води в річці Стир – 22°, в озері Світязь – 20°.

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