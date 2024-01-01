Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°. Середня добова температура 20°.
Область
Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.
Температура води в річці Стир – 22°, в озері Світязь – 20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°. Середня добова температура 20°.
Область
Незначна хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.
Температура води в річці Стир – 22°, в озері Світязь – 20°.
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