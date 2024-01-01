Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні

Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
Плавець Андрій Трусов здобув для України ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Він переміг у фіналі 50 м батерфляєм у класі S7.

Про це пише Суспільне спорт.

Трусов встановив європейський рекорд у своєму класі – 28,75 секунд. Ще один українець, Євгеній Богодайко, посів у фіналі шосте місце.

Паралімпіада-2024. Плавання батерфляєм (50 м, клас S7)

1. Андрій Трусов (Україна) – 28.75 секунди

2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.08 секунди

3. Єгор Єфросінін – 29.69 секунди

Для Трусова це вже друге "золото" цьогорічної паралімпіади. Він також встановив здобув головну нагороду в змаганні на 50 м вільним стилем у класі S7.

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Теги: Паралімпіада-2024
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