Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
Сьогодні, 21:35
Плавець Андрій Трусов здобув для України ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Він переміг у фіналі 50 м батерфляєм у класі S7.
Про це пише Суспільне спорт.
Трусов встановив європейський рекорд у своєму класі – 28,75 секунд. Ще один українець, Євгеній Богодайко, посів у фіналі шосте місце.
Паралімпіада-2024. Плавання батерфляєм (50 м, клас S7)
1. Андрій Трусов (Україна) – 28.75 секунди
2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.08 секунди
3. Єгор Єфросінін – 29.69 секунди
Для Трусова це вже друге "золото" цьогорічної паралімпіади. Він також встановив здобув головну нагороду в змаганні на 50 м вільним стилем у класі S7.
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Про це пише Суспільне спорт.
Трусов встановив європейський рекорд у своєму класі – 28,75 секунд. Ще один українець, Євгеній Богодайко, посів у фіналі шосте місце.
Паралімпіада-2024. Плавання батерфляєм (50 м, клас S7)
1. Андрій Трусов (Україна) – 28.75 секунди
2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.08 секунди
3. Єгор Єфросінін – 29.69 секунди
Для Трусова це вже друге "золото" цьогорічної паралімпіади. Він також встановив здобув головну нагороду в змаганні на 50 м вільним стилем у класі S7.
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