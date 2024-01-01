Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні





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Трусов встановив європейський рекорд у своєму класі – 28,75 секунд. Ще один українець, Євгеній Богодайко, посів у фіналі шосте місце.



Паралімпіада-2024. Плавання батерфляєм (50 м, клас S7)



1. Андрій Трусов (Україна) – 28.75 секунди



2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.08 секунди



3. Єгор Єфросінін – 29.69 секунди



Для Трусова це вже друге "золото" цьогорічної паралімпіади. Він також встановив здобув головну нагороду в змаганні на 50 м вільним стилем у класі S7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Плавець Андрій Трусов здобув для України ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Він переміг у фіналі 50 м батерфляєм у класі S7.Про це пише Суспільне спорт Трусов встановив європейський рекорд у своєму класі – 28,75 секунд. Ще один українець, Євгеній Богодайко, посів у фіналі шосте місце.Паралімпіада-2024. Плавання батерфляєм (50 м, клас S7)1.– 28.75 секунди2. Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія) – 29.08 секунди3. Єгор Єфросінін – 29.69 секундиДля Трусова це вже друге "золото" цьогорічної паралімпіади. Він також встановив здобув головну нагороду в змаганні на 50 м вільним стилем у класі S7.

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