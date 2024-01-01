Завтра відключення світла в Україні не планують
Сьогодні, 22:18
На завтра обмеження енергопостачання не прогнозують, повідомили в Укренерго.
Однак потреба економії енергії залишається. Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами лише в денні години: з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – йдеться у повідомленні.
Після наймасованішого російського удару наприкінці серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення.
Під кінець цього тижня ситуація покращилася: 7 вересня Укренерго обіцяло не вимикати світло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Однак потреба економії енергії залишається. Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами лише в денні години: з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – йдеться у повідомленні.
Після наймасованішого російського удару наприкінці серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення.
Під кінець цього тижня ситуація покращилася: 7 вересня Укренерго обіцяло не вимикати світло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра відключення світла в Україні не планують
Сьогодні, 22:18
Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
Сьогодні, 21:35
На Волині горіли суха трава та чагарники
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Кличко відвіз кільком бригадам на Харківському напрямку понад тисячу дронів від громади Києва
Сьогодні, 19:25