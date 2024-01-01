Завтра відключення світла в Україні не планують

Завтра відключення світла в Україні не планують
На завтра обмеження енергопостачання не прогнозують, повідомили в Укренерго.

Однак потреба економії енергії залишається. Споживачів закликали користуватися потужними електроприладами лише в денні години: з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – йдеться у повідомленні.

Після наймасованішого російського удару наприкінці серпня знову виникла потреба в обмеженням енергопостачання. Діяли і графіки, і екстрені відключення.
Під кінець цього тижня ситуація покращилася: 7 вересня Укренерго обіцяло не вимикати світло.

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Теги: світло, відключення
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