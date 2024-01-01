На Волині горіли суха трава та чагарники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



До місця події направлено місцеву пожежну охорону селища Колки та підрозділ Ківерцівського державного лісового господарства.



Через загрозу поширення полум’я на ліс додатково залучено сили та засоби 1, 2, 3 та 13 пожежно-рятувальних частин, а також співробітників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області.



На місці події працювали 17 рятувальників, залучено 4 одиниці основної пожежної техніки.



Станом на 16:12 пожежа ліквідована.



Площа загоряння - близько 10 гектарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 вересня, о 14:02 до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави та чагарників на території Колківської громади - поблизу сіл Годомичі та Старосілля Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.До місця події направлено місцеву пожежну охорону селища Колки та підрозділ Ківерцівського державного лісового господарства.Через загрозу поширення полум’я на ліс додатково залучено сили та засоби 1, 2, 3 та 13 пожежно-рятувальних частин, а також співробітників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області.На місці події працювали 17 рятувальників, залучено 4 одиниці основної пожежної техніки.Станом на 16:12 пожежа ліквідована.Площа загоряння - близько 10 гектарів.

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