8 вересня на Волині: гортаючи календар

Андрія Тимчука (на фото).



Також день народження сьогодні святкує журналіст Інформаційного агентства Волинські Новини Олександр Зелінський.



Іменинниками 8 вересня є: Іван, Георгій.



Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів.



Цього дня у Любомлі на Волині народилась Наталія Ужвій, народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).

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