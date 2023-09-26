Шольц наполягає, щоб сотні тисяч біженців з України почали працювати в Німеччині якомога швидше

Олаф Шольц заявив, що сотні тисяч українських біженців повинні якомога швидше отримати роботу. За його словами, не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які приїхали до Німеччини з України та хотіли працювати, лише 120 отримали дозвіл. Він звинувачує у цьому бюрократію.



Про це пишуть Süddeutsche Zeitung та Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє



Шольц розповів, що завдяки ініціативі Job-Turbo, впровадженій Міністерством праці та соціальних справ, кількість українців, які працюють, зросла до понад 200 тисяч.



Водночас, за словами канцлера, є ще «кілька сотень тисяч» українських біженців, які поки не працюють.



За його словами, зрозуміло, що людина не може одразу працювати на тій посаді, яку мала у своїй країні. Проте спеціалістів можна працевлаштовувати на неповний робочий день, пояснив Шольц.



Так, він не розуміє, чому з 2000 лікарів серед українських біженців дозвіл змогли отримати лише 120. Канцлер вважає, що винні роботодавці та бюрократія у федеральних землях. Він заявив, що у федеральних землях є занадто багато паралельних органів з визнання професійних ступенів та кваліфікацій.



Заява Шольца пролунала за два тижні до виборів у Бранденбурзі. У німецькому суспільстві давно точиться дискусія про те, що велика частка українських біженців отримує допомогу нібито замість того, щоби працювати.



Нагадаємо, у травні німецький Інститут дослідження ринку праці та професій спрогнозував, що середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55% тільки через 10 років інтеграції. Працевлаштування гальмує висока частка матерів-одиначок та порівняно поганий стан здоров’я.



Українські біженці в Німеччині



За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до Німеччини виїхало понад мільйон українців.



У липні 2023 року 44% опитаних українських біженців у Німеччині планували залишитись у країні принаймні ще на кілька років або навіть назавжди.



Німеччина заявляла, що не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців та не виганятиме з країни безробітних.



У школах федеральної землі Гессен у Німеччині планували розпочати вивчення української як другої іноземної мови.



Водночас міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, стурбована великим напливом українських біженців до її країни, запропонувала рівномірно розподіляти втікачів від війни між усіма державами Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинизаявив, що сотні тисяч українських біженців повинні якомога швидше отримати роботу. За його словами, не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які приїхали до Німеччини з України та хотіли працювати, лише 120 отримали дозвіл. Він звинувачує у цьому бюрократію.Про це пишуть Süddeutsche Zeitung та Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Громадське Шольц розповів, що завдяки ініціативі Job-Turbo, впровадженій Міністерством праці та соціальних справ, кількість українців, які працюють, зросла до понад 200 тисяч.Водночас, за словами канцлера, є ще «кілька сотень тисяч» українських біженців, які поки не працюють.За його словами, зрозуміло, що людина не може одразу працювати на тій посаді, яку мала у своїй країні. Проте спеціалістів можна працевлаштовувати на неповний робочий день, пояснив Шольц.Так, він не розуміє, чому з 2000 лікарів серед українських біженців дозвіл змогли отримати лише 120. Канцлер вважає, що винні роботодавці та бюрократія у федеральних землях. Він заявив, що у федеральних землях є занадто багато паралельних органів з визнання професійних ступенів та кваліфікацій.Заява Шольца пролунала за два тижні до виборів у Бранденбурзі. У німецькому суспільстві давно точиться дискусія про те, що велика частка українських біженців отримує допомогу нібито замість того, щоби працювати.Нагадаємо, у травні німецький Інститут дослідження ринку праці та професій спрогнозував, що середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55% тільки через 10 років інтеграції. Працевлаштування гальмує висока частка матерів-одиначок та порівняно поганий стан здоров’я.За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну до Німеччини виїхало понад мільйон українців.У липні 2023 року 44% опитаних українських біженців у Німеччині планували залишитись у країні принаймні ще на кілька років або навіть назавжди.Німеччина заявляла, що не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженців та не виганятиме з країни безробітних.У школах федеральної землі Гессен у Німеччині планували розпочати вивчення української як другої іноземної мови.Водночас міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, стурбована великим напливом українських біженців до її країни, запропонувала рівномірно розподіляти втікачів від війни між усіма державами Європейського Союзу.

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