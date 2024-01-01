У Луцькому замку два дні триватиме Відкритий кубок України з лицарського бою





Як розповів Сергій Ващук, участь у змаганнях беруть лицарі з Чернівців, Запоріжжя, Києва, Сум, Рівного, Івано-Франківська, Вінниця.



Змагатимуться учасники міжнародного турніру, зокрема як жінки, так і чоловіки, у таких номінаціях: "Всі на всіх", "Древкова зброя", "Щит-меч", "3 на 3", "5 на 5", "10 на 10", "Довгий меч" та "Баклер меч".



Катерина Умєрова з Києва приїжджає на лицарський турнір з 2018 року. Вона є капітаном жіночої збірної України з середньовічного бою і щороку збирає дівчат на чемпіонат світу.



Владислав родом із Вінниці. Він — військовослужбовець, тому з міркувань безпеки свого обличчя не показує. Нещодавно повернувся із виконання завдань у зоні бойових дій. З його слів, лицарські змагання для нього як психологічна реабілітація та відпочинок. До Луцька на турнір приїхав вперше.



Олексій Крижов приїхав на змагання до Луцька з Рівного. У цивільному житті хлопець працює лікарем, а поза роботою вже чотири роки захоплюється середньовічним боєм. Каже, що постійно тренується.



Відкритий кубок України зі середньовічного бою "Середньовічний Лучеськ" проводять задля розвитку цього неолімпійського виду спорту як національної ідентичності і популяризації руху, а також із благодійною метою, каже організатор події Сергій Ващук.



З його слів, усі зібрані гроші передадуть на потреби учасників лицарської спільноти, які нині служать в Збройних сила України.



"Кому треба машину полагодити, кому на Mavic не вистачає, будемо рівномірно розподіляти між всіма нашими лицарями, які зараз служать і потребують допомоги", — каже Сергій Ващук.



З його слів, цього року очікують зібрати не менше, ніж минулого — 150 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому замку впродовж 7 та 8 вересня триває Відкритий кубок України з лицарського двобою. На турнір приїхали понад 60 учасників із різних регіонів України, Польщі та Німеччини.Як розповів Суспільному організатор Відкритого кубку України, очільник луцького клубу середньовічного бою "Айна Бера" та військовослужбовець, участь у змаганнях беруть лицарі з Чернівців, Запоріжжя, Києва, Сум, Рівного, Івано-Франківська, Вінниця.Змагатимуться учасники міжнародного турніру, зокрема як жінки, так і чоловіки, у таких номінаціях: "Всі на всіх", "Древкова зброя", "Щит-меч", "3 на 3", "5 на 5", "10 на 10", "Довгий меч" та "Баклер меч".з Києва приїжджає на лицарський турнір з 2018 року. Вона є капітаном жіночої збірної України з середньовічного бою і щороку збирає дівчат на чемпіонат світу.родом із Вінниці. Він — військовослужбовець, тому з міркувань безпеки свого обличчя не показує. Нещодавно повернувся із виконання завдань у зоні бойових дій. З його слів, лицарські змагання для нього як психологічна реабілітація та відпочинок. До Луцька на турнір приїхав вперше.приїхав на змагання до Луцька з Рівного. У цивільному житті хлопець працює лікарем, а поза роботою вже чотири роки захоплюється середньовічним боєм. Каже, що постійно тренується.Відкритий кубок України зі середньовічного бою "Середньовічний Лучеськ" проводять задля розвитку цього неолімпійського виду спорту як національної ідентичності і популяризації руху, а також із благодійною метою, каже організатор події Сергій Ващук.З його слів, усі зібрані гроші передадуть на потреби учасників лицарської спільноти, які нині служать в Збройних сила України."Кому треба машину полагодити, кому на Mavic не вистачає, будемо рівномірно розподіляти між всіма нашими лицарями, які зараз служать і потребують допомоги", — каже Сергій Ващук.З його слів, цього року очікують зібрати не менше, ніж минулого — 150 тисяч гривень.

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