Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув «золото» на Паралімпіаді
Сьогодні, 01:28
Олександр Назаренко здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французом Еліосом Латшуманаєю.
Про це пише Суспільне спорт.
На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.
Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.
Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички.
Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.
Ще одну золоту нагороду українцям сьогодні подарував плавець Андрій Трусов. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.
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Про це пише Суспільне спорт.
На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.
Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.
Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички.
Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.
Ще одну золоту нагороду українцям сьогодні подарував плавець Андрій Трусов. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.
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