Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув «золото» на Паралімпіаді

Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув «золото» на Паралімпіаді
Олександр Назаренко здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французом Еліосом Латшуманаєю.

Про це пише Суспільне спорт.

На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.

Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.

Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички.

Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.

Ще одну золоту нагороду українцям сьогодні подарував плавець Андрій Трусов. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Паралімпіада-2024
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув «золото» на Паралімпіаді
Сьогодні, 01:28
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State
07 вересень, 23:11
Завтра відключення світла в Україні не планують
07 вересень, 22:18
Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
07 вересень, 21:35
Схожі новини
Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
07 вересень, 21:35
Розклад виступів українців у четвертий день Паралімпіади-2024 (неділя, 1 вересня): хто та коли змагається Розклад виступів українців у четвертий день Паралімпіади-2024 (неділя, 1 вересня): хто та коли змагається
01 вересень, 11:08
Волинь на Паралімпіаді-2024 представлятимуть п'ятеро спортсменів Волинь на Паралімпіаді-2024 представлятимуть п'ятеро спортсменів
28 серпень, 19:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув «золото» на Паралімпіаді
Сьогодні, 01:28
 0
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State
07 вересень, 23:11
 0
Завтра відключення світла в Україні не планують
07 вересень, 22:18
 0
Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
07 вересень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8