Дзюдоїст Олександр Назаренко здобув «золото» на Паралімпіаді

Олександр Назаренко здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французом Еліосом Латшуманаєю.



Про це пише



На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.



Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.



Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички.



Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.



Ще одну золоту нагороду українцям сьогодні подарував плавець Андрій Трусов. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! здобув на Паралімпіаді в Парижі "золото" для України в категорії до 90 кілограмів класу J2. За головну нагороду українець боровся з чинним бронзовим призером, французомПро це пише Суспільне спорт На першій хвилині Назаренко відкрив рахунок у сутичці – провів кидок ваза-арі на один бал – 1:0. Недовзі українець заробив і перше попередження – отримав шідо на другій хвилині поєдинку.Наприкінці третьої хвилини Назаренку зарахували друге шідо за пасивність. Третє покарання означало б для Олександра автоматичну поразку.Врешті Назаренко відстояв мінімальну перемогу – 1:0 за підсумками п'яти хвилин сутички.Для України ця медаль є третім золотом у дзюдо на Паралімпіаді-2024.Ще одну золоту. Він став чемпіоном у плаванні на 50 м у класі S7.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію