Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State
07 вересень, 23:11
Захисники з 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка – селища Донецької області.
Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State, пише LB.ua.
"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Також росіяни активно нападають на Курахівському.
6 вересня Deep State повідомив, що Сили оборони змогли відвоювати деякі позиції в селищі Нью-Йорк.
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Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State, пише LB.ua.
"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Також росіяни активно нападають на Курахівському.
6 вересня Deep State повідомив, що Сили оборони змогли відвоювати деякі позиції в селищі Нью-Йорк.
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