Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State





Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State, пише



"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.



За даними Генштабу, найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Також росіяни активно нападають на Курахівському.



6 вересня Deep State повідомив, що Сили оборони змогли відвоювати деякі позиції в селищі Нью-Йорк.

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