Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State

Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State
Захисники з 2 механізованого батальйону 53 ОМБр підняли синьо-жовтий прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка – селища Донецької області.

Населений пункт росіянами повністю не захоплений. Про це повідомили аналітики Deep State, пише LB.ua.

"Контроль ворога в центрі також відносний, тому всі попередні заяви кацапів про повну окупацію можна поки множити на нуль", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку. Також росіяни активно нападають на Курахівському.

6 вересня Deep State повідомив, що Сили оборони змогли відвоювати деякі позиції в селищі Нью-Йорк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State
07 вересень, 23:11
Завтра відключення світла в Україні не планують
07 вересень, 22:18
Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
07 вересень, 21:35
На Волині горіли суха трава та чагарники
07 вересень, 20:41
Схожі новини
Шмигаль: росія готує наступні масовані удари по енергосистемі — є розвіддані Шмигаль: росія готує наступні масовані удари по енергосистемі — є розвіддані
06 вересень, 19:47
Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою Зеленський нагородив Волинський прикордонний загін почесною відзнакою
06 вересень, 18:27
На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов На Бахмутському напрямку загинув Герой з Волині Валерій Осіпов
06 вересень, 17:20
На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький На Харківщині загинув Герой з Волині Леонід Сосницький
06 вересень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сили оборони підняли прапор в центрі селища Нью-Йорк, - Deep State
07 вересень, 23:11
 0
Завтра відключення світла в Україні не планують
07 вересень, 22:18
 0
Андрій Трусов здобув для України ще одне «золото» в плаванні
07 вересень, 21:35
 0
На Волині горіли суха трава та чагарники
07 вересень, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8