Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами
Сьогодні, 09:11
Російська армія в ніч на 6 вересня атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору окупованої частини Луганської області та з Брянської області, а також 44-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф та Чауда, Крим).
Станом на 8 годину ППО збила 27 дронів, а ще вісім були локаційно втрачені на території України (імовірно, через РЕБ). Один дрон полетів назад в напрямку окупованої території Донецької області, повідомили в Повітряні сили.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
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Станом на 8 годину ППО збила 27 дронів, а ще вісім були локаційно втрачені на території України (імовірно, через РЕБ). Один дрон полетів назад в напрямку окупованої території Донецької області, повідомили в Повітряні сили.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
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