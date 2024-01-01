Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами

Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами
Російська армія в ніч на 6 вересня атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору окупованої частини Луганської області та з Брянської області, а також 44-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф та Чауда, Крим).

Станом на 8 годину ППО збила 27 дронів, а ще вісім були локаційно втрачені на території України (імовірно, через РЕБ). Один дрон полетів назад в напрямку окупованої території Донецької області, повідомили в Повітряні сили.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами
Сьогодні, 09:11
Скільки на ринку у Луцьку коштує сир, молоко та сметана
Сьогодні, 08:20
П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо
Сьогодні, 07:12
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук
Сьогодні, 06:01
Схожі новини
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду Дружині загиблого Героя з Волині, підполковника Юрія Стебленка вручили його посмертну нагороду
05 вересень, 14:10
ППО збила 60 «шахедів»: один з них полетів у Білорусь ППО збила 60 «шахедів»: один з них полетів у Білорусь
05 вересень, 11:37
У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк У Курській області загинув Герой з Волині Дмитро Матіюк
05 вересень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
 0
Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами
Сьогодні, 09:11
 0
Скільки на ринку у Луцьку коштує сир, молоко та сметана
Сьогодні, 08:20
 0
П'яні молодики побили студента волинського коледжу: що відомо
Сьогодні, 07:12
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Сергій Герасимчук
Сьогодні, 06:01
 0
Медіа
відео
1/8