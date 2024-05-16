Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК

Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
У п'ятницю, 6 вересня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області на 6 вересня з 00:00 до 24:00.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 6 вересня.
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіла квартира в 4-поверховому будинку: евакуювали 10 людей
Сьогодні, 10:30
На Волині у ДТП загинув велосипедист
Сьогодні, 10:04
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня
04 вересень, 09:50
Графік вимкнення електроенергії на сьогодні, 3 вересня Графік вимкнення електроенергії на сьогодні, 3 вересня
03 вересень, 09:20
Графік вимкнення електроенергії на сьогодні, 2 вересня Графік вимкнення електроенергії на сьогодні, 2 вересня
02 вересень, 09:46
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
31 серпень, 23:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині горіла квартира в 4-поверховому будинку: евакуювали 10 людей
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині у ДТП загинув велосипедист
Сьогодні, 10:04
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00
 0
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8