На Волині у ДТП загинув велосипедист





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



5 вересня близько 23:00 на автодорозі сполученням Луцьк-Маневичі в селі Озеро 40-річний водій Mercedes Benz допустив наїзд на велосипедиста, який перебував на проїзній частині. 58-річний житель Луцького району від отриманих травм помер на місці події.



Встановлено, що водій був тверезий. Транспортний засіб вилучили.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Фото - ілюстративне.

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