У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси

У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси
У Луцьку, 6 вересня, з 12:00 до 16:00, тролейбуси №№ 5 та 12 не курсуватимуть до кінцевої зупинки.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У зв’язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювального ремонту пошкодженого ізоляційного щита під шляхопроводом на вул. Конякіна, 6 вересня з 12:00 до 16:00 тролейбуси маршрутів №№ 5 та 12 не будуть курсувати до кінцевої зупинки - вул. Корсака Івана. Розворот буде виконуватися на вул. Захисників України", - йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, тролейбуси, маршрут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси
Сьогодні, 11:05
На Волині горіла квартира в 4-поверховому будинку: евакуювали 10 людей
Сьогодні, 10:30
На Волині у ДТП загинув велосипедист
Сьогодні, 10:04
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
Схожі новини
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
27 грудень, 2022, 09:37
Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси Через відключення світла сьогодні у Луцьку курсують не всі тролейбуси
26 грудень, 2022, 15:22
У Луцьку змінять маршрути тролейбусів. ПЕРЕЛІК У Луцьку змінять маршрути тролейбусів. ПЕРЕЛІК
20 грудень, 2022, 12:14
Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси Як сьогодні у Луцьку курсуватимуть тролейбуси
29 листопад, 2022, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині горіла квартира в 4-поверховому будинку: евакуювали 10 людей
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині у ДТП загинув велосипедист
Сьогодні, 10:04
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00
 0
Найгарячіша ситуація - на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8