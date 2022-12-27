У Луцьку тимчасово змінять рух два тролейбуси
Сьогодні, 11:05
У Луцьку, 6 вересня, з 12:00 до 16:00, тролейбуси №№ 5 та 12 не курсуватимуть до кінцевої зупинки.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У зв’язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювального ремонту пошкодженого ізоляційного щита під шляхопроводом на вул. Конякіна, 6 вересня з 12:00 до 16:00 тролейбуси маршрутів №№ 5 та 12 не будуть курсувати до кінцевої зупинки - вул. Корсака Івана. Розворот буде виконуватися на вул. Захисників України", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У зв’язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювального ремонту пошкодженого ізоляційного щита під шляхопроводом на вул. Конякіна, 6 вересня з 12:00 до 16:00 тролейбуси маршрутів №№ 5 та 12 не будуть курсувати до кінцевої зупинки - вул. Корсака Івана. Розворот буде виконуватися на вул. Захисників України", - йдеться в повідомленні.
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