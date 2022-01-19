На Волині горіла квартира в 4-поверховому будинку: евакуювали 10 людей
Сьогодні, 10:30
У Ковелі під час пожежі вогнеборці евакуювали 10 людей.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
5 вересня о 19:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі 4-поверхового будинку на вулиці Незалежності.
Через сильне задимлення рятувальники міської 4-ї ДПРЧ евакуювали з будинку 10 людей, працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вогнем знищено вхідні дерев'яні двері, меблі, речі домашнього вжитку, оздоблення стелі, стін.
Причина: необережне поводження з вогнем господаря квартири, де виникла пожежа.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
5 вересня о 19:22 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі 4-поверхового будинку на вулиці Незалежності.
Через сильне задимлення рятувальники міської 4-ї ДПРЧ евакуювали з будинку 10 людей, працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вогнем знищено вхідні дерев'яні двері, меблі, речі домашнього вжитку, оздоблення стелі, стін.
Причина: необережне поводження з вогнем господаря квартири, де виникла пожежа.
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