Вдарив сокирою по голові: на Волині чоловік вбив рідного брата

Вдарив сокирою по голові: на Волині чоловік вбив рідного брата
На Волині співробітники кримінальної поліції оперативно встановили та затримали зловмисника, причетного до вбивства брата.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За скоєне чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

У середу, 4 вересня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 59-річного жителя Камінь-Каширського району у власному помешканні з тілесними ушкодженнями.

Виїхавши на вказане місце, поліцейські зібрали ряд речових доказів, опитали ймовірних свідків та встановили, що до вбивства причетний 60-річний рідний брат загиблого, з яким вони разом проживали.

Під час конфлікту він завдав загиблому декілька ударів сокирою по голові, від отриманих травм волинянин помер.

У будинку поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Теги: Волинь, вбивство, брат
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