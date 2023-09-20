Вдарив сокирою по голові: на Волині чоловік вбив рідного брата
Сьогодні, 11:28
На Волині співробітники кримінальної поліції оперативно встановили та затримали зловмисника, причетного до вбивства брата.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За скоєне чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
У середу, 4 вересня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 59-річного жителя Камінь-Каширського району у власному помешканні з тілесними ушкодженнями.
Виїхавши на вказане місце, поліцейські зібрали ряд речових доказів, опитали ймовірних свідків та встановили, що до вбивства причетний 60-річний рідний брат загиблого, з яким вони разом проживали.
Під час конфлікту він завдав загиблому декілька ударів сокирою по голові, від отриманих травм волинянин помер.
У будинку поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За скоєне чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
У середу, 4 вересня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла 59-річного жителя Камінь-Каширського району у власному помешканні з тілесними ушкодженнями.
Виїхавши на вказане місце, поліцейські зібрали ряд речових доказів, опитали ймовірних свідків та встановили, що до вбивства причетний 60-річний рідний брат загиблого, з яким вони разом проживали.
Під час конфлікту він завдав загиблому декілька ударів сокирою по голові, від отриманих травм волинянин помер.
У будинку поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину.
Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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