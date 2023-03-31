На Волині двоє чоловіків пограбували магазин у власному селі
Сьогодні, 11:42
Обікрали магазин на 20 тисяч: на Волині співробітники кримінальної поліції оперативно встановили зловмисників.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 5 вересня, до поліції звернулася 52-річна жителька Ківерцівської громади. Жінка повідомила, що зловмисники пошкодили вікно її магазину, проникли в приміщення та викрали товар на 20 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїли односельці заявниці, 23 та 32 роки. До пошуків зловмисників залучалися спеціалісти кінологічного центру ГУНП з службовою собакою.
Обох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманим підозри вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 5 вересня, до поліції звернулася 52-річна жителька Ківерцівської громади. Жінка повідомила, що зловмисники пошкодили вікно її магазину, проникли в приміщення та викрали товар на 20 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїли односельці заявниці, 23 та 32 роки. До пошуків зловмисників залучалися спеціалісти кінологічного центру ГУНП з службовою собакою.
Обох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманим підозри вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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