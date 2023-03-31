На Волині двоє чоловіків пограбували магазин у власному селі

На Волині двоє чоловіків пограбували магазин у власному селі
Обікрали магазин на 20 тисяч: на Волині співробітники кримінальної поліції оперативно встановили зловмисників.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 5 вересня, до поліції звернулася 52-річна жителька Ківерцівської громади. Жінка повідомила, що зловмисники пошкодили вікно її магазину, проникли в приміщення та викрали товар на 20 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїли односельці заявниці, 23 та 32 роки. До пошуків зловмисників залучалися спеціалісти кінологічного центру ГУНП з службовою собакою.

Обох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Після оголошення затриманим підозри вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Триває слідство.


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Теги: Волинь, магазин, грабіж
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