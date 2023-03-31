На Волині двоє чоловіків пограбували магазин у власному селі

Обікрали магазин на 20 тисяч: на Волині співробітники кримінальної поліції оперативно встановили зловмисників.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 5 вересня, до поліції звернулася 52-річна жителька Ківерцівської громади. Жінка повідомила, що зловмисники пошкодили вікно її магазину, проникли в приміщення та викрали товар на 20 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїли односельці заявниці, 23 та 32 роки. До пошуків зловмисників залучалися спеціалісти кінологічного центру ГУНП з службовою собакою.Обох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманим підозри вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.Триває слідство.