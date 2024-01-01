Асоціація спортивної боротьби Волині підтримала юних борців, батько яких загинув на війні

Омар Кузьмук

Самір та Олександра з Ільдаром Гасимовим та тренером Іваном Палієм

Президент Асоціації спортивної боротьби Волинівідвідав юних спортсменів – братика та сестричку, тато яких загинув, боронячи Україну від ворога.Дев'ятирічнийта семирічнамешкають в Іваничах. В рідному місті вони відвідують Дитячу та юнацьку спортивну школу, де займаються вільною боротьбою.«Ці діти – дуже талановиті, здібні, не пропускають тренувань. Я сам часто відвідую змагання і бачу, що в них є потенціал. Попри свій юний вік, вони вже є переможцями різноманітних турнірів. Займаються брат та сестра під керівництвом Заслуженого тренера України з вільної боротьби Івана Палія», – розповідає Ільдар.У січні минулого року юні борці втратили тата., який боронив країну від окупанта, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Герою було всього 35 років.«Батько був за кордоном, у Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому. Спочатку був в лавах тероборони, а згодом мобілізувався в ЗСУ», – розповідає президент асоціації.Щоб підтримати дітей, у День народження Саміра та з нагоди Дня знань, Ільдар Гасимов приїхав до них з гостинцями.«Ми вже не вперше відвідуємо цих дітей. Стараємо забезпечити усім необхідним: одягом, взуттям, спортивним екіпіруванням для занять тощо. До придбання подарунків постійно долучається президент Асоціації спортивної боротьби України. Я вважаю, що таким дітям треба приділяти більше увагу, до їхньої підтримки повинні долучатися влада та громадськість, спортивні клуби мають робити для дітей загиблих воїнів безкоштовні заняття», – говорить Ільдар.