Асоціація спортивної боротьби Волині підтримала юних борців, батько яких загинув на війні
Сьогодні, 11:50
Президент Асоціації спортивної боротьби Волині Ільдар Гасимов відвідав юних спортсменів – братика та сестричку, тато яких загинув, боронячи Україну від ворога.
Дев'ятирічний Самір та семирічна Олександра Кузьмуки мешкають в Іваничах. В рідному місті вони відвідують Дитячу та юнацьку спортивну школу, де займаються вільною боротьбою.
«Ці діти – дуже талановиті, здібні, не пропускають тренувань. Я сам часто відвідую змагання і бачу, що в них є потенціал. Попри свій юний вік, вони вже є переможцями різноманітних турнірів. Займаються брат та сестра під керівництвом Заслуженого тренера України з вільної боротьби Івана Палія», – розповідає Ільдар.
У січні минулого року юні борці втратили тата. Омар Кузьмук, який боронив країну від окупанта, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Герою було всього 35 років.
«Батько був за кордоном, у Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому. Спочатку був в лавах тероборони, а згодом мобілізувався в ЗСУ», – розповідає президент асоціації.
Щоб підтримати дітей, у День народження Саміра та з нагоди Дня знань, Ільдар Гасимов приїхав до них з гостинцями.
«Ми вже не вперше відвідуємо цих дітей. Стараємо забезпечити усім необхідним: одягом, взуттям, спортивним екіпіруванням для занять тощо. До придбання подарунків постійно долучається президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко. Я вважаю, що таким дітям треба приділяти більше увагу, до їхньої підтримки повинні долучатися влада та громадськість, спортивні клуби мають робити для дітей загиблих воїнів безкоштовні заняття», – говорить Ільдар.
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Дев'ятирічний Самір та семирічна Олександра Кузьмуки мешкають в Іваничах. В рідному місті вони відвідують Дитячу та юнацьку спортивну школу, де займаються вільною боротьбою.
«Ці діти – дуже талановиті, здібні, не пропускають тренувань. Я сам часто відвідую змагання і бачу, що в них є потенціал. Попри свій юний вік, вони вже є переможцями різноманітних турнірів. Займаються брат та сестра під керівництвом Заслуженого тренера України з вільної боротьби Івана Палія», – розповідає Ільдар.
У січні минулого року юні борці втратили тата. Омар Кузьмук, який боронив країну від окупанта, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Герою було всього 35 років.
«Батько був за кордоном, у Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому. Спочатку був в лавах тероборони, а згодом мобілізувався в ЗСУ», – розповідає президент асоціації.
Щоб підтримати дітей, у День народження Саміра та з нагоди Дня знань, Ільдар Гасимов приїхав до них з гостинцями.
«Ми вже не вперше відвідуємо цих дітей. Стараємо забезпечити усім необхідним: одягом, взуттям, спортивним екіпіруванням для занять тощо. До придбання подарунків постійно долучається президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко. Я вважаю, що таким дітям треба приділяти більше увагу, до їхньої підтримки повинні долучатися влада та громадськість, спортивні клуби мають робити для дітей загиблих воїнів безкоштовні заняття», – говорить Ільдар.
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