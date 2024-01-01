Асоціація спортивної боротьби Волині підтримала юних борців, батько яких загинув на війні

Асоціація спортивної боротьби Волині підтримала юних борців, батько яких загинув на війні
Президент Асоціації спортивної боротьби Волині Ільдар Гасимов відвідав юних спортсменів – братика та сестричку, тато яких загинув, боронячи Україну від ворога.

Дев'ятирічний Самір та семирічна Олександра Кузьмуки мешкають в Іваничах. В рідному місті вони відвідують Дитячу та юнацьку спортивну школу, де займаються вільною боротьбою.

«Ці діти – дуже талановиті, здібні, не пропускають тренувань. Я сам часто відвідую змагання і бачу, що в них є потенціал. Попри свій юний вік, вони вже є переможцями різноманітних турнірів. Займаються брат та сестра під керівництвом Заслуженого тренера України з вільної боротьби Івана Палія», – розповідає Ільдар.

У січні минулого року юні борці втратили тата. Омар Кузьмук, який боронив країну від окупанта, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Герою було всього 35 років.

«Батько був за кордоном, у Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся додому. Спочатку був в лавах тероборони, а згодом мобілізувався в ЗСУ», – розповідає президент асоціації.
Омар Кузьмук
Омар Кузьмук

Щоб підтримати дітей, у День народження Саміра та з нагоди Дня знань, Ільдар Гасимов приїхав до них з гостинцями.

«Ми вже не вперше відвідуємо цих дітей. Стараємо забезпечити усім необхідним: одягом, взуттям, спортивним екіпіруванням для занять тощо. До придбання подарунків постійно долучається президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко. Я вважаю, що таким дітям треба приділяти більше увагу, до їхньої підтримки повинні долучатися влада та громадськість, спортивні клуби мають робити для дітей загиблих воїнів безкоштовні заняття», – говорить Ільдар.
Самір та Олександра з Ільдаром Гасимовим та тренером Іваном Палієм
Самір та Олександра з Ільдаром Гасимовим та тренером Іваном Палієм

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія атакувала Павлоград: один загиблий та 18 постраждалих
Сьогодні, 12:13
7 предметів меблів, які необхідні в будинку
Сьогодні, 12:01
Асоціація спортивної боротьби Волині підтримала юних борців, батько яких загинув на війні
Сьогодні, 11:50
На Волині двоє чоловіків пограбували магазин у власному селі
Сьогодні, 11:42
Волинянин на викраденому авто скоїв подвійне ДТП: загинула людина
Сьогодні, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський назвав втрати російських військ у боях на Курщині
Сьогодні, 12:37
 0
Росія атакувала Павлоград: один загиблий та 18 постраждалих
Сьогодні, 12:13
 0
7 предметів меблів, які необхідні в будинку
Сьогодні, 12:01
 0
Асоціація спортивної боротьби Волині підтримала юних борців, батько яких загинув на війні
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині двоє чоловіків пограбували магазин у власному селі
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8