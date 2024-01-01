Росія атакувала Павлоград: один загиблий та 18 постраждалих

Окупанти атакували місто Павлоград у Дніпропетровській області.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВАКількість постраждалих збільшилася до 18. Серед шпиталізованих — 9-річна дівчинка. Окрім того, відомо про одного загиблого.У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Надзвичайники приборкали вогонь, а також врятували п'ятьох людей.За даними обласної адміністрації, росіяни з вечора 5 вересня і до пізньої ночі атакували декілька районів Дніпропетровщини.Зокрема, по Нікопольському району били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі — 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи.На Криворіжжя окупанти спрямували дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. Минулося без жертв.У Павлоградському та Синельниківському районах виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.