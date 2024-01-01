Зеленський назвав втрати російських військ у боях на Курщині





Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», пише



За його словами, українські війська контролюють уже 1300 км² російської території, що включає понад сотню населених пунктів. Він також укотре нагадав, що завдяки наступу на Курську область вдалося запобігти наступу росії на Суми.



«У той час як триває наша наступальна операція в Курській області, найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені у розширенні зони окупації на нашій території, у Донецькій області. Це ясний вибір москви. путін більше хоче окупувати Україну, аніж забезпечити безпеку для росії», — сказав Зеленський.



Бої в Курській області



Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.



Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.



За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час боїв у Курській області рф російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.Про це заявив президент Українина засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», пише Громадське За його словами, українські війська контролюють уже 1300 км² російської території, що включає понад сотню населених пунктів. Він також укотре нагадав, що завдяки наступу на Курську область вдалося запобігти наступу росії на Суми.«У той час як триває наша наступальна операція в Курській області, найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені у розширенні зони окупації на нашій території, у Донецькій області. Це ясний вибір москви. путін більше хоче окупувати Україну, аніж забезпечити безпеку для росії», — сказав Зеленський.Перші неофіційні повідомлення про прорив кордону в Курській області з’явилися 7 серпня. На цьому тлі лідер росії володимир путін заявив про «масштабну провокацію» з боку України.Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив бої на Курщині 12 серпня. Станом на 27 серпня Україна контролювала 1294 км² російської території, передавав головнокомандувач ЗСУ. За даними Washington Post, зараз Україна контролює газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану приблизно за 8 кілометрів углиб росії.За словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.

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