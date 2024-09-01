На Рівненщині порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі, – ДПСУ

На Рівненщині порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі, – ДПСУ
Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ в соцмережах та в коментарі УП.

Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.

Водночас, вказують правоохоронці, це не звільнить затриманих від відповідальності.

"Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів"", - зазначають прикордонники.

Як відомо, Сили оборони, для унеможливлення повторного нападу з боку Білорусі, замінували периметр на кордоні з РБ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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