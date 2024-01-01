Двох волинян засудили до 9 років за торгівлю наркотиками. Серед них – прикордонник

Любомльському районному суді Волинської області завершився розгляд справи про організовану групу, яка займалася незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Двох обвинувачених, серед який військовослужбовець, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



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Один з підсудних – уродженець селища Головне колишнього Любомльського району, неодружений, непрацюючий, у березні 2024 року був засуджений за незаконний обіг наркотиків та отримав покарання у вигляді штрафу.



Другий – уродженець села Скрипиця колишнього Любомльського району, неодружений, інспектор прикордонної служби вищої категорії, начальник групи інженерного облаштування державного кордону, раніше не судимий.



Згідно з матеріалами кримінального провадження, з травня по жовтень 2023 року чоловіки займалася збутом канабісу та психотропної речовини «PVP». Раніше судимий волинянин став організатором та координатором угруповання, він відповідав за придбання наркотиків, прикордонник же – за їхній подальший збут.



Діяльність підсудних була спрямована на отримання стабільного прибутку від незаконного продажу заборонених речовин, в тому числі – військовослужбовцям.



Обвинувачені під час судового засідання визнали свою провину. Судом було враховано їхнє щире каяття, однак через тяжкість злочинів та їхній повторний характер Феміда ухвалила рішення про реальне позбавлення волі.



Відтак, обох чоловіків було визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 307 (Незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений організованою групою) ККУ. Суд призначив їм покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



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