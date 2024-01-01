Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама





Адже це не просто алкогольні магазини – це місце витонченого смаку та елегантності, де кожен елемент продуманий до дрібниць. Тут ви знайдете унікальні подарунки, створені з виключно натуральних матеріалів, таких як шкіра та метал, що робить кожен виріб справжнім шедевром.



Ukrainian Spirit Reserve: ексклюзивність у кожному стібку

Одним із найвишуканіших подарунків, доступних у новому магазині, є Ukrainian Spirit Reserve. Ця лімітована серія горілки налічує лише п'ять тисяч пляшок, і кожна з них має унікальний номер, нанесений на преміальну алюмінієву етикетку. Ви можете бути впевнені, що така пляшка буде у вас єдиною у світі.



Особливою родзинкою цієї серії є тубус, обшитий натуральною італійською шкірою (лицева напа). Це результат спільної роботи італійських та українських дизайнерів, втілений у життя крафтовим майстром. Кожен тубус обшивається шкірою вручну, майстер робить 350 стібків для ідеального завершення цього шедевра.



У магазині ви можете замовити цей унікальний подарунок в індивідуальному виконанні, обравши колір шкіри з каталогу та додавши іменне тиснення на подарунок.



Ukrainian Spirit Limited Bazooka Edition: поєднання міцності та стилю

Для тих, хто цінує не лише смак, а й зовнішній вигляд подарунка, Ukrainian Spirit пропонує лімітовану серію Limited Bazooka Edition. Трилітрова пляшка цього напою зберігається у металевому тубусі, обшитому натуральною шкірою. Кожна деталь цієї упаковки виготовлена вручну, включно з металевими застібками, які надійно фіксують етикетку на пляшці. Це ідеальний варіант для тих, хто прагне вразити подарунком, який підкреслює крафтовий підхід до виробництва.



Ukrainian Spirit Gold: золота класика

Якщо ви шукаєте подарунок, що поєднує традицію з розкішшю, зверніть увагу на Ukrainian Spirit Gold. Ця преміальна серія горілки має унікальне металізоване покриття пляшки, що робить її ідеальним вибором для колекціонерів чи для подарунка на будь-яке свято.



Всередині пляшки - класична преміальна горілка Ukrainian Spirit, виготовлена з кришталево чистої води та добірного спирту класу «Люкс». Кожна партія цього напою вистоюється мінімум 10 днів, щоб забезпечити бездоганну чистоту та м'якість смаку.



Магазини Ukrainian Spirit у Луцьку:

- вул. Ковельська, 67. На карті:

- вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун) На карті:



Завітайте, щоб обрати найкращий подарунок для себе чи своїх близьких, який втілює в собі традиції української майстерності та світові стандарти якості.







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