Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Сьогодні, 15:00
Якщо ви хочете брати ідеальний подарунок для себе або своїх близьких, що поєднує українські традиції та світові стандарти якості - завітайте у магазини преміального бренду Ukrainian Spirit у Луцьку.
Адже це не просто алкогольні магазини – це місце витонченого смаку та елегантності, де кожен елемент продуманий до дрібниць. Тут ви знайдете унікальні подарунки, створені з виключно натуральних матеріалів, таких як шкіра та метал, що робить кожен виріб справжнім шедевром.
Одним із найвишуканіших подарунків, доступних у новому магазині, є Ukrainian Spirit Reserve. Ця лімітована серія горілки налічує лише п'ять тисяч пляшок, і кожна з них має унікальний номер, нанесений на преміальну алюмінієву етикетку. Ви можете бути впевнені, що така пляшка буде у вас єдиною у світі.
Особливою родзинкою цієї серії є тубус, обшитий натуральною італійською шкірою (лицева напа). Це результат спільної роботи італійських та українських дизайнерів, втілений у життя крафтовим майстром. Кожен тубус обшивається шкірою вручну, майстер робить 350 стібків для ідеального завершення цього шедевра.
У магазині ви можете замовити цей унікальний подарунок в індивідуальному виконанні, обравши колір шкіри з каталогу та додавши іменне тиснення на подарунок.
Для тих, хто цінує не лише смак, а й зовнішній вигляд подарунка, Ukrainian Spirit пропонує лімітовану серію Limited Bazooka Edition. Трилітрова пляшка цього напою зберігається у металевому тубусі, обшитому натуральною шкірою. Кожна деталь цієї упаковки виготовлена вручну, включно з металевими застібками, які надійно фіксують етикетку на пляшці. Це ідеальний варіант для тих, хто прагне вразити подарунком, який підкреслює крафтовий підхід до виробництва.
Якщо ви шукаєте подарунок, що поєднує традицію з розкішшю, зверніть увагу на Ukrainian Spirit Gold. Ця преміальна серія горілки має унікальне металізоване покриття пляшки, що робить її ідеальним вибором для колекціонерів чи для подарунка на будь-яке свято.
Всередині пляшки - класична преміальна горілка Ukrainian Spirit, виготовлена з кришталево чистої води та добірного спирту класу «Люкс». Кожна партія цього напою вистоюється мінімум 10 днів, щоб забезпечити бездоганну чистоту та м'якість смаку.
Магазини Ukrainian Spirit у Луцьку:
- вул. Ковельська, 67. На карті: maps.app.goo.gl
- вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун) На карті: maps.app.goo.gl
Завітайте, щоб обрати найкращий подарунок для себе чи своїх близьких, який втілює в собі традиції української майстерності та світові стандарти якості.
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Адже це не просто алкогольні магазини – це місце витонченого смаку та елегантності, де кожен елемент продуманий до дрібниць. Тут ви знайдете унікальні подарунки, створені з виключно натуральних матеріалів, таких як шкіра та метал, що робить кожен виріб справжнім шедевром.
Ukrainian Spirit Reserve: ексклюзивність у кожному стібку
Одним із найвишуканіших подарунків, доступних у новому магазині, є Ukrainian Spirit Reserve. Ця лімітована серія горілки налічує лише п'ять тисяч пляшок, і кожна з них має унікальний номер, нанесений на преміальну алюмінієву етикетку. Ви можете бути впевнені, що така пляшка буде у вас єдиною у світі.
Особливою родзинкою цієї серії є тубус, обшитий натуральною італійською шкірою (лицева напа). Це результат спільної роботи італійських та українських дизайнерів, втілений у життя крафтовим майстром. Кожен тубус обшивається шкірою вручну, майстер робить 350 стібків для ідеального завершення цього шедевра.
У магазині ви можете замовити цей унікальний подарунок в індивідуальному виконанні, обравши колір шкіри з каталогу та додавши іменне тиснення на подарунок.
Ukrainian Spirit Limited Bazooka Edition: поєднання міцності та стилю
Для тих, хто цінує не лише смак, а й зовнішній вигляд подарунка, Ukrainian Spirit пропонує лімітовану серію Limited Bazooka Edition. Трилітрова пляшка цього напою зберігається у металевому тубусі, обшитому натуральною шкірою. Кожна деталь цієї упаковки виготовлена вручну, включно з металевими застібками, які надійно фіксують етикетку на пляшці. Це ідеальний варіант для тих, хто прагне вразити подарунком, який підкреслює крафтовий підхід до виробництва.
Ukrainian Spirit Gold: золота класика
Якщо ви шукаєте подарунок, що поєднує традицію з розкішшю, зверніть увагу на Ukrainian Spirit Gold. Ця преміальна серія горілки має унікальне металізоване покриття пляшки, що робить її ідеальним вибором для колекціонерів чи для подарунка на будь-яке свято.
Всередині пляшки - класична преміальна горілка Ukrainian Spirit, виготовлена з кришталево чистої води та добірного спирту класу «Люкс». Кожна партія цього напою вистоюється мінімум 10 днів, щоб забезпечити бездоганну чистоту та м'якість смаку.
Магазини Ukrainian Spirit у Луцьку:
- вул. Ковельська, 67. На карті: maps.app.goo.gl
- вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун) На карті: maps.app.goo.gl
Завітайте, щоб обрати найкращий подарунок для себе чи своїх близьких, який втілює в собі традиції української майстерності та світові стандарти якості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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